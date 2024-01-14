الأحد 14 كانون الثاني 2024
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عموتة يكشف عن وعكة صحية للاعبين ويثمن دعم الأمير علي قبل مباراة ماليزيا

المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة (الثاني من اليسار)
الدوحة- الغد- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا في نهائيات كأس آسيا غدا الاثنين قوية، متمنيا من لاعبيه التركيز بشكل كبير للظفر بالنقاط لثلاث، بهدف المضي قدما في البطولة، واللعب بأريحية في المباريات المقبلة.اضافة اعلان

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي ظهر الأحد، أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضي، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهداف عديدة في مباراة واحدة.

وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء في تشكيلة المنتخب الأساسية بالبطولة من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه المنتخب الماليزي الذي تطور كثيرا في السنوات الماضية، ولا يمكن الاستهتار به أو التفكير أنه منتخبا عاديا في البطولة".

وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين لتدريبات المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة، حيث أشار إلى أن حضوره كان دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أيضا بأن انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.

وتابع: "عانى لاعبان من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من غيابات، من خلال إشراكهم بالتدريب النهائي للمباراة مساء اليوم".

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، أن استعدادات المنتخب جيدة للمواجهة الأولى، مفيدا بأن المباريات الودية كانت على سوية عالية وحقق المنتخب منها المطلوب، وأن اللاعبين على جاهزية بدنية وفنية عالية، وأن يكون اللاعبين عند حسن ثقة الجماهير.

وقدر حداد عتب الجماهير الأردنية على أداء المنتخب في الفترة الماضية، موضحا بأن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، وأن جميع اللاعبين معنوياتهم عالية، مع ذكره بأن المنتخب لا ينظر إلى تاريخ المواجهات أمام ماليزيا وبقية منتخبات جنوب شرق القارة، نظرا لتطور هذه المنتخبات بالفترات الماضية.
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