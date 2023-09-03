عموته: نتمنى دعم الأندية خلال الدوري.. وأخطأت في عدم التواصل مع حمد

مهند جويلس

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموته، أن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام النرويج وأذربيجان، إضافة إلى الدورة الرباعية في عمان الشهر المقبل، محطة إعدادية مهمة للاستحقاقات المقبلة الممثلة بالمشاركة في نهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2026.وبين عموته في التدريب النهائي الذي أقامه المنتخب في العاصمة عمان الأحد، وتحديدا على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية، أن المباريات فرصة مهمة لمعرفة قدرات اللاعبين في أول مهمة رسمية له، ولفت إلى أن باب المنتخب سيبقى مفتوحا لجميع اللاعبين.وأضاف: "الاختيارات كانت قراري لأنني من أتحمل المسؤولية لاحقا، واستبعاد عدة لاعبين من القائمة جاء بهدف تشكيل منتخب بمعدل أعمار مناسب بعد عدة أعوام، وحاولنا عدم إجراء تغييرات كثيرة على آخر قائمة مع المدرب عدنان حمد".وذكر عموته أنه تشاور مع العديد من المدربين، من أجل تعيين مدرب "أردني" في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مفيدا بأن الباب ما يزال مفتوحا لضم مدرب آخر إلى جانب الطاقم الذي تم الإعلان عنه سابقا.وتمنى المدرب المغربي من الأندية المحلية التعاون معه في الفترة المقبلة، من أجل استدعاء اللاعبين في فترة بطولة الدوري، من خلال تجمع اللاعبين مع المنتخب بمنتصف الأسبوع بوجبتين تدريبيتين بشكل أسبوعي، مبديا في الوقت ذاته، استغرابه من غياب غالبية مدربي الأندية عن الاجتماع الذي دعا له المدرب للتشاور معهم بشأن تطوير الكرة المحلية.واستطرد: "عدم التواصل مع المدرب الزميل عدنان حمد خطأ مني، وسأحاول التواصل معه لأخذ منه النصائح حول المنتخب، ونهدف إلى الظهور بصورة المنتخب القوي أمام النرويج وبقية المنتخبات، ولدي ثقة باللاعبين وإمكانياتهم العالية".وبدوره، أشاد المدافع عبد الله نصيب "ديارا" بفكر المدرب عموته، بعد أسبوع من التدرب معه في أول تجمع للمنتخب، مشيرا إلى أن الهدف في المرحلة المقبلة هو الوصول لأبعد مدى في النهائيات الآسيوية.ولفت اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن اللاعبين متحمسين ولديهم حافز كبير لتقديم أفضل ما لديهم في الاستحقاقات المقبلة، متمنيا مواصلة الأداء الجيد أمام النرويج بعد مستوى طيب ظهر به المنتخب أمام صربيا مؤخرا، شكل لدى المنتخبات الأوروبية فكرة عن المنتخب الوطني.من جانبه، عبر المدافع يزن العرب، عن جاهزيته وبقية زملائه لمواجهة أهم اللاعبين وأفضلهم عالميا حاليا المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، مؤكدا قدرته على الحد من خطورته، وأشار إلى أن المباراة ستكون متابعة من قبل وكلاء لاعبين عالميين لتسويق اللاعب الأردني.وكان عموته قد أعلن عن قائمة المنتخب النهائية، والتي ضمت 24 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور ويزن النعيمات.وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارسين عبد الله الفاخوري ومالك شلبية، إضافة إلى سليم عبيد وحجازي ماهر ومحمد أبو رزق "بوجبا" وأحمد أبو شعيرة، ويوسف أبو جلبوش "صيصا" ومحمد أبو زريق "شرارة".وجرى تدريب أمس بحضور جميع اللاعبين باستثناء موسى التعمري، يزن النعيمات، علي علوان وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، حيث خاض التعمري أمس مع فريق مونبيليه الفرنسي مباراة في الدوري أمام ليل، ولعب أبو ليلى مع فريقه الجبلين السعودي أمام هجر ضمن دوري الدرجة الأولى السعودي، على أن يلتحق جميعهم بمعسكر المنتخب في أوسلو.كما أراد عموته تواجد اللاعبين المستبعدين في تمرين أمس لغايات فنية.ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس المقبل، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية، طاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.في المقابل، حل المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.