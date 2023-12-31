عموته يعلن تشكيلة المنتخب لكأس اسيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة النشامى النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 والتي تنطلق منتصف الشهر المقبل في الدوحة.وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.في المقابل، يستأنف المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان عند الخامسة مساء اليوم، على ستاد عمان الدولي، على أن يكون الجزء الأول منه متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى الدوحة، الثلاثاء المقبل، تأهبا للقاء نظيره القطري في 5 كانون الثاني، ثم مواجهة اليابان في 9 من الشهر ذاته، قبل الدخول في معسكر النهائيات القارية.وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل ، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.ويأتي برنامج تحضيرات النشامى، في إطار خطة الاتحاد لتوفير أعلى درجات التحضير والدعم للمنتخب الوطني، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتحقيق التطلعات، من خلال ترتيب لقاءات ودية مع منتخبات قوية تعزز مقدار الجاهزية لخوض المحطة القارية.واستبعد عموتة من التشكيلة الرباعي سليم عبيد، رزق بني هاني، عبدالله الزعبي، ومحمود شوكت.