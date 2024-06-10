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Jordan News النسخة المطبوعة

عموته يكشف عن حالات تسمم في صفوف النشامى

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مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة

عمان - الغد- كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، عن تسمم 5 لاعبين خلال مباراة طاجكستان التي اقيمت الخميس الماضي في عمَّان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة التي تجمع النشامى بالمنتخب السعودي يوم غد.
ورد عموته على سؤال لأحد الصحفيين ، قائلا: " عدد من اللاعبين تعرضوا لحالات تسمم في مباراة النشامى أمام منتخب طاجكستان بسبب اختلاف الأكل".
كما عبر عن ثقته الكبيرة في تقدم مستوى جيد خلال مباراة النشامى أمام السعودية، وانه يبحث عن صدارة المجموعة السابعة، بعد أن حسم المنتخب الوطني التأهل في الجولة الماضية، وسيدخل اللقاء دون ضغوطات مع إعطاء فرصة للاعبين الشباب، مؤكدا احترامه للمنتخب السعودي ويتوقع تقديم مباراة تليق بحجم المنتخبين.
بدوره قال لاعب المنتخب الوطني احسان حداد :" المنتخب السعودي قوي ومميز ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا نسعى للاستمرار على نفس النسق التصاعدي الذي بدأناه في بطولة كأس آسيا الماضية، ونبارك للشعب الأردني ضمان التأهل إلى الدور الحاسم ونعدهم بتقديم الأفضل".


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