عودة ميمونة لكفرنجة لـ"يد الأولى" وساكب الأقرب لمرافقته

بلال الغلاييني

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لم ينتظر فريق كفرنجة لكرة اليد الكثير من الوقت في البقاء في دوري أندية الدرجة الثانية، فسرعان ما عاد الفريق إلى موقعه الطبيعي بين كبار اللعبة في دوري الدرجة الأولى، بعد أن تجاوز الفرق كافة التي قابلها لغاية الآن، ومحققا العلامة الكاملة من 5 لقاءات، وضعته في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، ورغم أن الفريق بقي له 3 لقاءات في الدوري، إلا أنه حسم المنافسة على بطاقة التأهل الأولى، وهو ينتظر تتويجه بطلا في المباراة الختامية.الفريق، بقيادة مدربه الشاب محمد بني سلمان، قدم مستويات جيدة ميزته عن الفرق الأخرى، فكان من الطبيعي أن يحقق الفوز في اللقاءات كافة، وهذا الأداء والعودة الطبيعية له في دوري الكبار ينسجم مع تطلعات أسرة النادي وجماهيره الوفية التي تسانده في المواقع كافة، حسب ما يؤكده رئيس النادي عماد فريحات، الذي عبر عن سعادته ببلوغ الفريق الهدف المنشود في بطولة الدوري، الذي تحقق من خلال الانتصارات المستحقة في المباريات كافة، والتي تؤكد التطور الكبير الذي أصاب اللعبة في النادي.وأضاف فريحات "رغم أن الفريق هبط إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، إلا أن هذا الهبوط لم يؤثر علينا كثيرا، فعقدنا العزم على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي بعد تجربة ناجحة في دوري الدرجة الثانية، والحمد لله حققنا الهدف الذي سعينا اليه منذ بداية الدوري، والذي جاء بفضل أداء اللاعبين والجهاز الفني، ودعم أبناء النادي، كما أن المشاركة في دوري الدرجة الثانية منحت الجهاز الفني فرصة إشراك مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين أثبتوا قدراتهم الفنية، وهذا ما كنا نطمح إليه منذ بداية الدوري، خصوصا وأن فرق الفئات العمرية في النادي تشكل الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها في تطوير اللعبة وبناء الفرق، والتي سيكون لها مستقبل زاهر في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة الإدارية للعبة كرة اليد في النادي".وخاض فريق كفرنجة في دوري الدرجة الثانية 5 مباريات سجل فيها الفوز، والتي مكنته من تحصيل 10 نقاط، في الوقت الذي يحتل فيه أقرب مطارديه فريق ساكب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علما أن لديه مباراة زيادة عن المتصدر كفرنجة، وتبدو أمور فريق ساكب ميسرة بخطف بطاقة التأهل الثانية، ففريق يرموك البقعة صاحب المركز الثالث لديه 4 نقاط، وهو الرصيد ذاته لفريق وادي السير، بينما تراجع فريق أم جوزة إلى المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.وسجلت الفرق الخمسة في المباريات الماضية 711 هدفا، واعتبر فريق كفرنجة الأفضل من الناحية الدفاعية بتلقيه 98 هدفا، وهو الثاني من الناحية الهجومية بـ142 هدفا، بعد فريق ساكب الذي سجل 142 هدفا، وسجل 153 هدفا، بينما لفريق يرموك البقعة 132 هدفا وعليه 147 هدفا، ولفريق وادي السير 140 هدفا وعليه 172 هدفا، فيما لفريق أم جوزة 144 هدفا وعليه 169 هدفا.إلى ذلك، تستأنف لقاءات الدوري يوم السبت المقبل عندما يلتقي فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.وتقام يوم الاثنين المقبل مباراتان؛ حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما أن لقاءات مرحلة الإياب كافة تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.