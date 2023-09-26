الثلاثاء 26 أيلول 2023
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"عودة" يُنهي مشاركته في مبارزة الآسياد

لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة
لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة،
عمان - الغد - خرج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، إياد عودة، اليوم الثلاثاء، من دور الـ ١٦ في دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان

ورغم خروجه إلا أن "عودة" قدم أداء قوي في المباريات التي لعبها ضمن منافسات سلاح الإيبيه وحقق ٤ انتصارات خلال المنافسات.

وكان إياد عودة قد فاز في ٣ نزالات بالدور الأول على كل من ، الياباني كانو كوكي بنتيجة ٥-٢ والباكستاني مجاهد بنتيجة ٥-٢ والإماراتي محمد المزمي بنتيجة ٥-٤ مقابل ٣ خسائر أمام كل من لاعبي منغوليا وهونغ كونغ وأوزبكستان.

وبعد تأهله إلى دور خروج المغلوب فاز "عودة" على الكويتي عبدالرحمن بنتيجة ١٥-١٤ في دور الـ ٣٢ قبل أن يخسر أمام لاعب هونغ كونغ "هو تن" بنتيجة ١٢-١٥.

هذا ويختتم المنتخب الوطني للمبارزة يوم غد الأربعاء مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية حيث سيخوض منتخب السيدات منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق.

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