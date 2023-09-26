"عودة" يُنهي مشاركته في مبارزة الآسياد

ورغم خروجه إلا أن "عودة" قدم أداء قوي في المباريات التي لعبها ضمن منافسات سلاح الإيبيه وحقق ٤ انتصارات خلال المنافسات.
وكان إياد عودة قد فاز في ٣ نزالات بالدور الأول على كل من ، الياباني كانو كوكي بنتيجة ٥-٢ والباكستاني مجاهد بنتيجة ٥-٢ والإماراتي محمد المزمي بنتيجة ٥-٤ مقابل ٣ خسائر أمام كل من لاعبي منغوليا وهونغ كونغ وأوزبكستان.
وبعد تأهله إلى دور خروج المغلوب فاز "عودة" على الكويتي عبدالرحمن بنتيجة ١٥-١٤ في دور الـ ٣٢ قبل أن يخسر أمام لاعب هونغ كونغ "هو تن" بنتيجة ١٢-١٥.
هذا ويختتم المنتخب الوطني للمبارزة يوم غد الأربعاء مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية حيث سيخوض منتخب السيدات منافسات سلاح الإيبيه على مستوى الفرق.