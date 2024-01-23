الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عيرا يثمن دعم اتحاد الطائرة لمشاركته في "الأندية العربية"

فريق عيرا للكرة الطائرة -(من المصدر)
فريق عيرا للكرة الطائرة -(من المصدر)
عمان - أشاد رئيس نادي عيرا د. بشير العلوان، بالخطوات الكبيرة التي أنجزها اتحاد الكرة الطائرة، وآثارها الإيجابية على اللعبة والأندية والمنتخبات الكبيرة، مشيرا إلى الحراك الكبير في  اتجاهات محلية وعربية عدة، ودعمه لفريق عيرا المشارك في بطولة الأندية العربية، والتي ستقام في عمان في الفترة من 17 إلى 29 من شهر شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
جاء ذلك، في معرض رد العلوان على استفسارات "الغد"، على هامش إحدى الحصص التدريبية لوصيف بطل الدوري وكأس الأردن، في صالة قصر الرياضة.
وقال العلوان: "أنجز اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، صفقات مهمة للعبة، تتقدمها استقطاب مدارس التربية الريادية لرعاية الكرة الطائرة الأردنية، في خطوة غير مسبوقة، لها انعكاساتها الإيجابية على الأندية والمنتخبات الوطنية".
وأضاف: "تشعر الأندية، كما هو الحال العام للرياضة الأردنية، بالقلق من الوضع المالي، باعتبار أن المال عصب الحياة وديمومة استمرارية إنجازات الأندية والمنتخبات الوطنية، ولعل ما يهمنا في إنجاز اتفاقية الرعاية، توجيه نسبة كبيرة منها لصالح الأندية، من خلال رفع قيمة الدعم والجوائز، ما سيساعدنا في إنجاز خططنا، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كلفة الموسم لفريق الكرة الطائرة الأول تصل إلى ما يقارب 30 ألف دولار".
وتابع: "ما يلفت الانتباه، الاتفاق على صيانة صالة قصر الرياضة مقابل أولوية استخدامها لنشاطات وأندية ومنتخبات الطائرة، بمعنى الاهتمام بالبنية التحتية، ما يصب بنسبة كبيرة لصالح فرق اللعبة، وهي خطوات نوعية طال انتظارها، وتعكس مدى التعاون والتفاهم بين الأندية والاتحاد في رسم السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير اللعبة".
وتحدث العلوان حول ما قدمه اتحاد الكرة الطائرة من تسهيلات للفريق المشارك في بطولة الأندية العربية، قائلا: "قدم اتحاد الكرة الطائرة مشكورا، تسهيلات كبيرة لممثلي اللعبة عيرا وشقيقه شباب الحسين عربيا وإقليميا، حيث تم دعم تسجيل محترفينا لدى الاتحاد الدولي للعبة، وتأمين سكن محترفينا وتنقلاتهم إلى جانب الفرق المشاركة في البطولة العربية، وتأمين الزي الرسمي للبطولة والذي يجري تجهيزه، وسيحمل اسم الشركة الراعية لاتحاد الكرة الطائرة، مدارس التربية الريادية، وهذه خدمات كبيرة تمنحنا مسؤولية كبيرة بتقديم ما يليق بسمعة الطائرة الأردنية".
وأكد العلوان أن اتحاد الطائرة يدهم عيرا فنيا، من خلال تواجد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده الوطني الخبير إسماعيل توفيق، وإشرافهما على بعض الحصص التدريبية، وتقديم الإرشادات الفنية والتكتيكية للاعبين".
وختم: "لدينا ثقة كبيرة بجهازنا الفني بقيادة المدير الفني القدير إياد توفيق، والذي نعتبره أحد ابناء نادي عيرا، ولدينا مزيج من الخبرة والشباب، يعتبر الأميز على الساحة المحلية، وعززنا هذا المزيج بالكوبي كايرو، إضافة إلى لاعب برازيلي، سيصل منتصف الشهر المقبل، وطموحاتنا كبيرة رغم مجموعتنا الصعبة التي أفرزتها القرعة، ونتطلع للمضي بعيدا بالمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة العربية".
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