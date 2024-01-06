السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عيرا يحسم ملف الليبي الوداني وينتظر رد السريلانكي "جاماث"

فريق عيرا وصيف الدوري وكأس الأردن لكرة الطائرة في موسم 2023 -(الغد)
فريق عيرا وصيف الدوري وكأس الأردن لكرة الطائرة في موسم 2023 -(الغد)
عمان- حسم نادي عيرا وصيف بطل الدوري وكأس الأردن في الموسم 2023، ملف محترفه الليبي أنس الوداني، وينتظر الموافقة النهائية من نادي أهلي دبي على ضم المحترف السيرلانكي ثروشا جاماث، لتعزيز فريقه الذي يستعد لتمثيل الكرة الطائرة الأردنية، إلى جانب شباب الحسين في بطولة الأندية العربية التي تقام في عمان خلال الفترة من 17-29 شباط (فبراير) المقبل في عمان.اضافة اعلان
وقال رئيس نادي عيرا د.بشير العلوان في رده على استفسارات "الغد": "نجحنا في التعاقد مع لاعب منتخب ليبيا وفريق النصر أنس الوداني الذي يشغل المركز "3"، بناء على تنسيب من المدير الفني للفريق إياد توفيق، في الوقت الذي نكثف فيه الاتصالات مع نادي أهلي دبي الإماراتي لكسب خدمات محترفه السيرلانكي ثروشا جاماث، الذي يشغل المركز 4".
وأضاف: "نسعى إلى تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، والمعروفين بمستوياتهم الرائعة أمثال، المعد يعقوب القهوجي، الضاربين محمد دقماق وعبادة فخري وخالد هلال، والضارب المتألق أحمد العواملة، الذي سيشاركنا فقط بطولة الأندية العربية بحسب عقده الذي ينتهي عقب البطولة، إلى جانب لاعبينا المميزين من أبناء النادي راشد العلوان ومحاسنة وغيرهم من الشباب.
وعن سبب اعتذار عيرا عن عدم المشاركة في بطولة أندية غرب آسيا، أجاب العلوان: "تقارب وتداخل موعد البطولتين، بطولة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة من 1-12 شباط (فبراير) المقبل في سلطنة عُمان، وبطولة الأندية العربية في عمان في الفترة من 17-29 من الشهر ذاته، سبب الاعتذار،  ويضاف إلى ذلك، التكلفة المالية التي تتراح بين 25-30 ألف دولار.
وعن آخر المستجدات حول تدشين صالته الرياضية متعددة الأغراض، رد العلوان: "تم تركيب الهيكل الخارجي للصالة الرياضية، والعمل جار على إنجاز أعمال البناء النهائية، وسنستلمها في 25 من شباط (فبراير) المقبل، والذي سيكون  من الإنجارات المهمة في تطوير بنيتنا المحلية، لخدمة فرقنا الرياضية لمختلف الألعاب ومنها فريق الطائرة.
على صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق،  تكثيف التدريبات الاستعدادية للفريق بحسب الوجبات التدريبية التي تتوزع على صالة قصر الرياضة ومدرسة المنهل، مشيرا إلى الانتقال من مرحلة الإعداد البدني  إلى التكتيكي، مشيرا إلى حماس ومعنويات اللاعبين والتزامهم العالي بالتدربيات، مبينا أن الفريق سيخوص العديد من المباريات الودية وسيدخل معسكرا مغلقا مع بدء العد التنازلي لانطلاق المنافسات العربية.
وعن طموحه وتقييمه لمستوى البطولة العربية بحسب الفرق التي أعلنت عن مشاركتها الرسمية، قال توفيق: "تتفوق بطولة الأندية العربية على الإقليمية بقوة وجاهزية الفرق وإنجازاتها، ونسعى إل أن نحقق نتائج لافتة".
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