"غرب آسيا والعربية" تثريان "الطائرة الشاطئية" بالنتائج والخبرات

مصطفى بالو

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عمان- أثرت استضافة اتحاد الكرة الطائرة، لبطولتي غرب آسيا والعربية خلال الفترة 17-28 أيار (مايو) الحالي، التجربة المحلية بالنتائج والخبرات، وتوجتها بالنجاح التنظيمي الكبير، والهيبة التي غلفت ختام المنافسات العربية، بحضور رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وتتويجها للأبطال والبطلات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط أجواء "كرنفالية"، التقت مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.تواضع أميرةالهيبة والتواضع سكنتا أجواء ختام المنافسات العربية، مع وصول رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل إلى الملعب، وحضرت فعاليات المباراة النهائية، وسط كبار الشخصيات العربية والمحلية وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولتين، وشاركت في تتويج الأبطال سواء منافسات السيدات، حين انتزع المنتخب اللبناني (ب) اللقب، وحل مواطنه منتخب (أ) وصيفا، وجاء منتخبنا الوطني "ب" وصيفا، وكذلك في بطولة الرجال التي هيمن على لقبها منتخب عُمان (ب)، وحل مواطنه وصيفا، والمنتخب اللبناني ثالثا.ولعل إنسانية وتواضع سمو الأميرة آية بنت فيصل، باحتضانها لاعبات المنتخبين الوطنيين كل من "أ" الذي ضم التوأم رهف ورغد حيمور، و"ب" الذي ضم نانسي عياش وفرح العطعوط، وحيتهما على الأداء والنتائج، وأثنت على إنجاز "فرح ونانسي" اللتين توجتا بالفضة في بطولة غرب آسيا، وأضفنا لها البرونز في البطولة العربية، وحفزتهما على المزيد من الأداء والنتائج لتأكيد حضور الطائرة والرياضة الأردنية، ولم تبخل سموها على أحد في التقاط الصور التذكارية وكلمات التحفيز.نجاح وإنجازاتمن جانبه، ثمن نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، جهود جميع اللجان وكل من ساهم في تحقيق النجاح التنظيمي اللافت لبطولتي غرب آسيا والعربية، ناقلا كلمات الثناء من رئيس وأعضاء الاتحادين ورؤساء الوفود في كلتا المسابقتين، مقدرا دعم الشريك الإستراتيجي للكرة الطائرة مدارس التربية الريادية ممثلا بمديرها العام د.يوسف داود، والجهات الرسمية الممثلة بعضوية اللجنة المنظمة ورجال الأعمال، قائلا : "الأردن يستحق منا الكثير، شكرا لـ"فزعتكم" وكنتم الرجال الذين وعدتم فأوفيتم، وكنتم شركاء النجاح الباهر في استضافة الحدثين".وزاد: "اعطى حضور سمو الأميرة آية بنت فيصل لختام البطولة العربية، رونقا خاصا وأضاف الكثير لنجاحات الاستضافة، والتي كانت توجيهات سموها، منذ التخطيط لاستضافة البطولتين، والمضي في إنجاز ترتيبات استضافتها، حاضرة في كل خطوة وما يهمنا تأكيد سمعة الوطن وحضوره إقليميا وعربيا عبر سماء "الكرة الطائرة" الأردنية".وحول نتائج منتخبات الرجال والسيدات وما تحقق من إنجاز في البطولتين، أجاب قطيشات : "اقول للمنتخبات "بدعتوا"، وأقدر إنجاز منتخب السيدات "ب" ووقوفه على منصة التتويج في البطولتين، وإن كان الحظ لم يحالف الرجال ومنتخب السيدات "أ" في الوقوف على منصات التتويج، إلا أنهم لعبوا بشرف من أجل الوطن والطائرة الأردنية، واثبتت نتائهجم تطور المستوى الفني، ونعتبرها انطلاقة جديدة للمنتخبات الوطنية، ولعل إنجازات "الشاطئية" من شأنها أن تحسن التصنيف على لائحة الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية".وحول انطباع أمين عام الاتحاد العربي والاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين على هامش البطولة العربية، قال قطيشات : "نقل لنا الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، تحيات رئيس وأعضاء الاتحاد وكلمات الثناء حول النجاح التنظيمي وقوة المنافسة ونتائجها، واستثمرنا وجوده في توقيع اتفاقية استضافة البطولة العربية للناشئين في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، ونهدف من استضافة العديد من البطولات، ولجميع الفئات وللذكور والإناث، على صعيد المنتخبات الوطنية والاندية، توفير أجواء احتكاكية نستفيد منها الخبرة التراكمية، ونقيم انفسنا على طريق التطور والإنجاز، ضمن مشروع طويل نرسمه للطائرة الأردنية"."الأم وابنتها" تواصلان الإنجازبقيت لاعبتا منتخب لبنان (2) المكون من الأم حمزة ميرفت والابنة ميرنا شيخو، حديث الجميع في البطولتين-غرب آسيا والعربية-، وواصلتا حديث الإبداع والإمتاع والإنجاز، وبعد أن حصلتا على ذهبية بطولة غرب آسيا، إضافة إلى ذهبية البطولة العربية عن جدارة واستحقاق، ولعل اللافت في تفاهمهما الكبير وانسجامهما واظهارهما قدرات كبيرة في الدفاع والهجوم تحت الشبكة، وهما اللتان تسيطران على بطولات لبنان والعربية والإقليمية والدولية منذ وقت طويل.وبحسب المعلومات الواردة لـ"الغد"، فإن ميرنا شيخو التي سبق لها أن احترفت في صفوف نادي النصر في الموسم الماضي، وشاركته التتويج بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، في طريقها لتكرار التجربة بعد الاتفاق بين الطرفين بانتظار إنجاز تفاصيل صغيرة، لتشارك زميلاتها في نادي النصر من جديد، والبحث عن ألقاب الطائرة النسوية التي تنطلق في تموز (يوليو) المقبل، بلقاء كأس السوبر والذي يجمع النصر مع دي لاسال بطل الدوري.