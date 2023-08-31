"غرب آسيا" يؤكد دعم وتطوير القطاع النسوي

أكدت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على أهمية استمرارية الاستراتيجيات الخاصة بدعم وتطوير القطاع النسوي في الإقليم.

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وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيدة لمياء البهيان والعضوات السيدة أمل بو شلاخ (الإمارات)، السيدة فاطمة حيات (الكويت)، السيدة رنا نخلة (لبنان)، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا السيد خليل السالم.



وأثنت البهيان في بداية الاجتماع على الخطوات التي دأب الاتحاد على اتخاذها لخدمة منظومة كرة القدم النسوية، وأكدت أن البرامج المتعلقة بهذا الشأن أسهمت بتقدم هذا القطاع سواءً على مستوى البطولات أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتحكيمية وورش العمل.



وأشارت البهيان إلى أن اللجنة الحالية ستسخر جهودها وخبراتها لضمان استمرارية هذا التطور وتحقيق المزيد من النجاحات لكرة القدم النسوية.



من جانبه، أكد السالم على ما تقدمه اللجنة النسوية من إسهامات واضحة عبر وضع الاستراتيجيات ومتابعة تتفيذها، إضافة إلى ما تشكله خبرة العضوات من مكسب حقيقي لدعم التوجهات الساعية إلى التطوير.



واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير قدمته عبير الرنتيسي مديرة المسابقات عن البطولات المدرجة على أجندة العام الحالي والعام القادم 2024.



وكشف التقرير عن تنظيم الاتحاد لبطولة الناشئات الثالثة بالأردن في كانون الثاني الماضي، إلى جانب توجهه هذا العام لتنظيم النسخة الرابعة من البطولة ذاتها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومن ثم تنظيم بطولة الواعدات الثانية في أواخر الشهر نفسه كموعد مقترح.



وفيما يتعلق بأجندة 2024، فإنها تتضمن النسخة الثامنة من بطولة السيدات بحيث تقام بضيافة الاتحاد السعودي في شباط خلال أيام فيفا للسيدات، وبعد ذلك يعتزم الاتحاد تنظيم بطولة الأندية الثالثة وفي السعودية أيضاً خلال أيلول كموعد مقترح.



وتشمل الأجندة كذلك إقامة البطولة الخامسة للشابات في كانون الأول 2024، كمحطة تحضيرية تسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات هذه الفئة العمرية.



وإلى جانب البطولات والمسابقات قدمت فرح بدارنة مديرة الشؤون الدولية والتطوير في الاتحاد أثناء الاجتماع عرضاً عن ورش العمل التي تم عقدها والمزمع تنظيمها لاحقاً.



وأشارت بدارنة إلى ورشة عمل المحاضرات الدوليات التي أقيمت في نيسانالماضي بالتعاون مع الاتحاد الألماني، كما كشفت عن ورشة عمل ستقام في الفترة المقبلة لإعداد مراقبات المباريات.