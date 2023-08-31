الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"غرب آسيا" يؤكد دعم وتطوير القطاع النسوي

جانب من اجتماع اللجنة النسوية باتحاد غرب آسيا - (من المصدر)
جانب من اجتماع اللجنة النسوية باتحاد غرب آسيا - (من المصدر)

 أكدت اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على أهمية استمرارية الاستراتيجيات الخاصة بدعم وتطوير القطاع النسوي في الإقليم.

اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور السيدة لمياء البهيان والعضوات السيدة أمل بو شلاخ (الإمارات)، السيدة فاطمة حيات (الكويت)، السيدة رنا نخلة (لبنان)، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا السيد خليل السالم.


وأثنت البهيان في بداية الاجتماع على الخطوات التي دأب الاتحاد على اتخاذها لخدمة منظومة كرة القدم النسوية، وأكدت أن البرامج المتعلقة بهذا الشأن أسهمت بتقدم هذا القطاع سواءً على مستوى البطولات أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتحكيمية وورش العمل.


وأشارت البهيان إلى أن اللجنة الحالية ستسخر جهودها وخبراتها لضمان استمرارية هذا التطور وتحقيق المزيد من النجاحات لكرة القدم النسوية.


من جانبه، أكد السالم على ما تقدمه اللجنة النسوية من إسهامات واضحة عبر وضع الاستراتيجيات ومتابعة تتفيذها، إضافة إلى ما تشكله خبرة العضوات من مكسب حقيقي لدعم التوجهات الساعية إلى التطوير.


واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير قدمته عبير الرنتيسي مديرة المسابقات عن البطولات المدرجة على أجندة العام الحالي والعام القادم 2024.


وكشف التقرير عن تنظيم الاتحاد لبطولة الناشئات الثالثة بالأردن في كانون الثاني الماضي، إلى جانب توجهه هذا العام لتنظيم النسخة الرابعة من البطولة ذاتها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومن ثم تنظيم بطولة الواعدات الثانية في أواخر الشهر نفسه كموعد مقترح.


وفيما يتعلق بأجندة 2024، فإنها تتضمن النسخة الثامنة من بطولة السيدات بحيث تقام بضيافة الاتحاد السعودي في شباط خلال أيام فيفا للسيدات، وبعد ذلك يعتزم الاتحاد تنظيم بطولة الأندية الثالثة وفي السعودية أيضاً خلال أيلول كموعد مقترح.


وتشمل الأجندة كذلك إقامة البطولة الخامسة للشابات في كانون الأول 2024، كمحطة تحضيرية تسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات هذه الفئة العمرية.


وإلى جانب البطولات والمسابقات قدمت فرح بدارنة مديرة الشؤون الدولية والتطوير في الاتحاد أثناء الاجتماع عرضاً عن ورش العمل التي تم عقدها والمزمع تنظيمها لاحقاً.


وأشارت بدارنة إلى ورشة عمل المحاضرات الدوليات التي أقيمت في نيسانالماضي بالتعاون مع الاتحاد الألماني، كما كشفت عن ورشة عمل ستقام في الفترة المقبلة لإعداد مراقبات المباريات.

المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي - (من المصدر)

"الطائرة الأردنية" تستعين بـالمدرسة التونسية بحثا عن الإنجاز منذ5 ساعة

فرحة لاعبات فريق الاتحاد بلقب البطولة -(من المصدر)

البطولة النسوية الأردنية السعودية.. نجاح يمهد لبطولات سنوية منذ5 ساعة

كراتيه

الأردن يتصدر الترتيب العام في بطولة غرب آسيا للكراتيه ‏ منذ6 ساعة

المشاركون دورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية"

اختتام دورة بناء الفريق وإدارة الحوارات الشبابية منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

منذ4 ساعة
لاعبتان في حالة استعداد لخوض نزالهما في بطولة غرب آسيا -(من المصدر)

صدارة أردنية للترتيب العام في ختام "كراتيه غرب آسيا"

منذ4 ساعة
لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني

الحلواني يظفر ببرونزية في جائزة فرنسا للتايكواندو

منذ4 ساعة
لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة وفرحة بالتتويج في بطولة غرب آسيا أمس - (من المصدر)

"المبارزة الأردنية" تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة غرب آسيا

منذ4 ساعة
لاعبان يتنافسان على الكرة في لقاء سابق بين اليرموك وكفرسوم -(من المصدر)

دوري "المظاليم" ينطلق اليوم بأهداف مختلفة ومنافسة كبيرة

منذ5 ساعة
تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 