الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

غرب آسيا يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي

رئيس اتحاد غرب آسيا الأمير علي بن الحسين ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي يوقعان الاتفاقية - (من المصدر)
رئيس اتحاد غرب آسيا الأمير علي بن الحسين ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي يوقعان الاتفاقية - (من المصدر)
عمان - الغد - وقع اتحاد غرب آسيا لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم على اتفاقية تعاون مشتركة.
واستضاف مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة عمان حفل توقيع الاتفاقية، الذي أقيم برعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا، وحمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.اضافة اعلان
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون لتطوير اللعبة، كما تسهم بتنسيق عملية برمجة أجندة البطولات والنشاطات للاتحادين، وتثبيتها لفترات زمنية أطول في الأعوام القادمة.
وأكد سمو الأمير علي بن الحسين وحمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، وذلك لتوحيد الجهود التي يبذلها الاتحادان لخدمة كرة القدم في المنطقة.
وثمن سمو الأمير علي الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد كأس الخليج العربي منذ أعوام طويلة، وما رافق ذلك من انعكاسات إيجابية أسهمت بتطورات ملحوظة على منظومة الكرة، مشيرا إلى المكتسبات المنتظر أن يحققها هذا التعاون، بفضل فتح آفاق تبادل الخبرات والتجارب والمعرفة بين الاتحادين.
وأضاف: "تعتبر الاتفاقية نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من العمل لتطوير كرة القدم وتحقيق الأثر الإيجابي على الاتحادات الأهلية، سواء الخليجية أو في غرب آسيا بشكل عام، كما إنها تعد جسرا متينا يربط الاتحادين الرائدين، ويعزز من أواصر التعاون المستقبلي بينهما".
كما عبر آل ثاني عن أهمية هذه الاتفاقية، التي تأتي ضمن مساعي الاتحادين لخلق شراكات مثمرة من شأنها الإسهام بتطوير ودعم كرة القدم، في ظل الخبرات المتراكمة لدى الطرفين والتي يشكل تبادلها إضافة نوعية لتحقيق النجاحات.
وأشاد حمد ما يقدمه اتحاد غرب آسيا من أدوار لدعم اللعبة، إلى جانب حرصه على إعداد خطط طموحة وشاملة تركز بالدرجة الرئيسة على توفير أرض خصبة لدعم برامج الاتحادين.
وقال: "يلتقي الاتحادان عند أهداف واحدة ومشتركة، والاتفاقية تشكل مصدر قوة للعمل على ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع، كما إنها تعزز الحضور اللافت للاتحادين على المستوى الإقليمي والحفاظ على استمرارية دورهما الحيوي، وتأدية رسالتهما السامية تجاه تطوير الكرة".
وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سلة

منتخب "كرة السلة 3x3" يفتتح مشاركته غدا بالألعاب الآسيوية

منذ2 ساعة
لعبة الجولف - (تعبيرية)

البرغوثي رئيسا لاتحاد الجولف

منذ5 ساعة
شهد الكلوب

الكلوب والمنسي تودعان مبارزة الآسياد

منذ5 ساعة
سلينا الحسنات

وداع مبكر للحسنات في ملاكمة الأسياد

منذ5 ساعة
382986971_1326124514709321_4018149904438901522_n

اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته لإطلاق الخطة الاستراتيجية (2023-2028)

منذ22 ساعة
نادي الجزيرة

نادي الجزيرة ينهي قضية الحجز على أمواله

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ22 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 