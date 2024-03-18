غياب أبو حشيش ونصيب عن "النشامى" أمام باكستان

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ويلتقي "النشامى" ظهر يوم الخميس المقبل منتخب باكستان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الاثنين على ملعب البتراء بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء حارس المرمى يزيد أبو ليلى وموسى التعمري، وبانتظار التحاقهما بالمنتخب اليوم.وتضم القائمة المغادرة إلى باكستان غدا 23 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، أحمد الجعيدي، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، براء مرعي، أنس بني ياسين، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري ويزن النعيمات.