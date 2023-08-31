الأحد 03 أيلول 2023
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غيث والجعفري يشاركان بدورة الألعاب القتالية.. ومنافسات غرب آسيا تنطلق اليوم

شعار بطولة غرب آسيا للكراتيه - (من المصدر)
شعار بطولة غرب آسيا للكراتيه - (من المصدر)

 تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فعاليات بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية في جامعة البترا، ‏بمشاركة  ‏‏‏200 لاعب ولاعبة لفئات الناشئين والشباب والكبار وتحت 21 عاماً‎.

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ويشارك في هذه البطولة التي تستمر حتى يوم غد، 8 منتخبات تمثل دول الأردن، والسعودية والكويت ‏والإمارات ‏‏وسورية وفلسطين ‏واليمن والعراق.‏‎ ‎


وجرت يوم أمس، عملية التوزين والقرعة للبطولة كما انطلقت أول من أمس على هامش البطولة  دورة الحكام الآسيوية.‏


وأعلن اتحاد الكراتيه الأردني، عن جاهزيته الكاملة لاستضافة البطولة التي تحظى باهتمام كبير، لأهميتها في مرحلة الإعداد للاعبي الدول المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم والدوري العالمي ودورة ‏الألعاب القتالية.‏


من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه يوم أمس عن المشاركين في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30  تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم‎.‎‏ ‏


ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، يشارك لاعبان من الأردن ضمن منافسات الكراتيه هما عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمود ‏‏الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏


وتحظى دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية، باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين حول ‏‏العالم، وتضم 16 لعبة قتالية هي: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة ‏التايلندية، والسامبو، والسافات، ‏والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة‎.‎

 

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