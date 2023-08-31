غيث والجعفري يشاركان بدورة الألعاب القتالية.. ومنافسات غرب آسيا تنطلق اليوم

أيمن وجيه الخطيب ‏

تنطلق اليوم تحت رعاية سمو الأميرة آية بنت الفيصل، فعاليات بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في الصالة الرياضية في جامعة البترا، ‏بمشاركة ‏‏‏200 لاعب ولاعبة لفئات الناشئين والشباب والكبار وتحت 21 عاماً‎.

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ويشارك في هذه البطولة التي تستمر حتى يوم غد، 8 منتخبات تمثل دول الأردن، والسعودية والكويت ‏والإمارات ‏‏وسورية وفلسطين ‏واليمن والعراق.‏‎ ‎



وجرت يوم أمس، عملية التوزين والقرعة للبطولة كما انطلقت أول من أمس على هامش البطولة دورة الحكام الآسيوية.‏



وأعلن اتحاد الكراتيه الأردني، عن جاهزيته الكاملة لاستضافة البطولة التي تحظى باهتمام كبير، لأهميتها في مرحلة الإعداد للاعبي الدول المشاركة استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية وبطولة العالم والدوري العالمي ودورة ‏الألعاب القتالية.‏



من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه يوم أمس عن المشاركين في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم‎.‎‏ ‏



ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، يشارك لاعبان من الأردن ضمن منافسات الكراتيه هما عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمود ‏‏الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏



وتحظى دورة الألعاب العالمية للألعاب القتالية، باهتمام كبير من مجتمع الألعاب القتالية، ويشارك فيها فقط نخبة اللاعبين حول ‏‏العالم، وتضم 16 لعبة قتالية هي: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة ‏التايلندية، والسامبو، والسافات، ‏والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة‎.‎

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