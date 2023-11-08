غيداء العشوش.. مستقبل الطائرة المحلية وسط تحديات صعبة

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - تنطلق واعدة المنتخب الوطني للشابات ونادي النقع غيداء إدريس العشوش، كـ"الصاروخ" في سماء الكرة الطائرة، رغم أنها لم تكمل الـ15 ربيعا من عمرها، وما تزال في الصف التاسع على مقاعد الدراسة المدرسية.ورغم صغر سنها، حازت العشوش على إجماع ترشيحات المدربين والمتابعين بأنها نجمة الكرة الطائرة النسوية المستقبلية، وباتت تطلق العنان لأحلامها رغم حصارها بالظروف والتحديات، التي يعد أبرزها بعد المسافة في تنقلها بين الأغوار الجنوبية وعمان، وضعف الإمكانات المالية للنادي.وتنتمي العشوش لأسرة كريمة تكافح من أجل "لقمة العيش"، إلا أنها تغلف نجومية ابنتها بالاهتمام والرعاية وتحفزها نحو تحقيق طموحاتها الدراسية والرياضية.وتقول العشوش، عندما توقفت عن حصتها التدريبية بقيادة المدرب ضرار هويمل لتجيب عن استفسارات "الغد": "تعلقت برياضة الكرة الطائرة وأنا في السابعة من عمري، وشجعتني ممارسة عائلتي لها عن طريق والدي ووالدتي وشقيقتي، وما إن تدرجت في الصفوف الدراسية، حتى وقع اختيار مدربي ضرار هويمل على موهبتي، وأحاطني بالاهتمام والتدريب لتطوير قدراتي، وتوظيفها في مركز اللعب 4، وأبديت التزاما بالتدريبات وبقيت ضمن فريق المدرسة ومديرية الأغوار الجنوبية".وأضافت: "عندما وصلت إلى مستوى يؤهلني لتمثيل أحد الأندية، والمشاركة في منافسات "الطائرة" النسوية، قدمني هويمل وعدد من اللاعبات اللواتي يكبرنني سنا إلى فريق التعاون، في ظل إيمانه في قدراتنا على تشكيل إضافة نوعية للفريق، وتوجهنا للعب في عمان، وتحملنا مشاق التنقل وتكاليفه وطول مدته ذهابا وإيابا من الأغوار إلى عمان، وقدمنا أنفسنا إلى المنافسات تحت عدسة رصد العديد من الأندية، وشاركنا التعاون الظفر بالمراكز الأولى لأكثر من موسم".وزادت: "استطاع هويمل، وتبعا لاستحواذه على احترام أهل المنطقة، ومساهماته الرياضية، إقناع نادي النقع بدخول ميدان المنافسة النسوية، وتبني مواهبنا أنا وزميلاتي بالفريق، وحدث ما كنا نصبو إليه باللعب، حيث شاركنا النقع منافسات دوري السيدات، ومن ثم "الشابات"، وليس الصدفة مقارعتنا الأندية الكبيرة على الألقاب، وكان باستطاعنا التتويج باللقب في سنوات سابقة، إلا أن ظروف التعب من بعد المسافة، وحضورنا بعد دوامنا المدرسي، كانا يعيقان تركيزنا في كثير من المباريات".وتوجت العشوش بلقب الشابات مع النقع في إنجاز فريد وغير مسبوق، بعد التفوق على أندية العاصمة التي ترعى اللعبة منذ سنوات وتتمتع بدعم مالي ونفسي أقوى، وكانت فرحتنا والمنطقة لا توصف بالعودة بلقب غال على نادي النقع وأهل الأغوار الجنوبية".وعن اختيارها في صفوف المنتخب الوطني للناشئات برفقة 3 من زميلاتها بفريق النقع، أجابت العشوش: "تمثيل المنتخب الوطني والدفاع عن ألوانه شرف لكل لاعب ولاعبة، ووضعته في سلم طموحاتي للعبة، وعندما وقع اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني التونسي هيثم الوسلاتي، علي وزميلاتي صفاء خليل الزهران، فاطمة خليل البوات، وصفاء سامي البوات، شعرت بفرحة لا توصف، ما دفعني إلى تجاوز كل المعيقات في صعودي نحو القمة، في الوقت الذي شعرت فيه أنه انتصار للمنطقة والنادي والمدرب واللاعبات". وحول كيفية تخطي المفاهيم والعادات والتقاليد التي تحد من طموح "الأنثى" في منطقتها، أوضحت العشوش: "عائلتي محافظة، وربتني على احترام الكبير ضمن منطق العادات والتقاليد، إلا أنها منحتني الحرية في شق طريقي الرياضي، ووقفت إلى جانبي وقدمت كل أشكال الدعم والرعاية، كما يحظى المدرب هويمل بشعبية كبيرة، وأغلب العائلات تمنحه الثقة وهو أهل لها، ونعتبره الأب والأخ الكبير والمدرب والموجه لنا في مشوارنا الرياضي".وتناولت العشوش طموحاتها في رياضة الكرة الطائرة، قائلة: "ما أزال في بداية مشواري في الكرة الطائرة النسوية، لكن لدي أهداف وطموحات لكل مرحلة، وأتمنى أن أتدرج من فئة إلى أخرى في المنتخبات الوطنية، وأن أشاركها جميعها تحقيق الإنجازات الوطنية، إضافة إلى تحقيق حلمي في احتراف اللعبة عربيا وقاريا ودوليا، وهو ما قد يراه البعض بعيدا، لكنني سأركض بكل طاقتي نحو تحقيق أحلامي رغم أنف الصعوبات والتحديات".وعن الصعوبات التي تواجهها في رحلتها الرياضية، بينت العشوش: "تكمن التحديات في ضعف الإمكانات المالية حتى أننا نتدرب على أرض إسفلتية في ساحة إحدى المدارس، ولا نستطيع التدريب لساعات طويلة في أيام الصيف الحارقة، إلى جانب الأوضاع المالية على صعيد النادي والمنطقة، ولا تقدم لنا الرياضة ما يسد رمقنا على الصعيد الشخصي، وما يفي باحتياجاتنا الدراسية من عام إلى آخر".واستطردت: "في الوقت الذي أعاني وزميلاتي بالمنتخب الوطني من بعد المسافة، وتكاليف التنقل المالية، ورغم أن الاتحاد لم يقصر ويصرف لنا راتبا أنا وزميلاتي في المنتخب الوطني، إلا أن تكاليف تنقلنا إلى التدريبيات يكلفنا 40 دينارا بمعدل 10 دنانير يوميا، واذا غابت إحدى اللاعبات، نعوض أنا وزميلاتي بدل غيابها، في الوقت الذي نعاني فيه من الإرهاق اليومي، حيث دوام المدرسة، والذهاب إلى عمان لمدة ساعتين، وخوض الوجبة التدريبية، لكننا نتسلح بالإرادة والمعنويات لتحقيق ما نصبو إليه على صعيد الرياضة النسوية على الصعيد الشخصي والنادي والمنتخبات الوطنية".