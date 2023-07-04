فاران: تشرفت بزيارتي للأردن

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قام نجم الكرة الفرنسية رفاييل فاران، بزيارة للمملكة، بدعوة من شركة انجوت للوساطة المالية كسفير لعلامتها التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ووصل فاران إلى عمان أول من أمس، حيث زار معالم من العاصمة، قبل أن يتوجه أمس إلى مدينة البتراء الأثرية لحضور الحدث الترويجي الذي نظمته الشركة في البترا، وكانت “الغد” حاضرة فيه، حيث تم التقاط صور وفيديوهات تذكارية ترويجية للاعب هناك.وتهدف “إنجوت بروكرز” من هذا الحدث، إلى المساهمة في تنشيط القطاع السياحي من خلال الترويج لمدينة البترا سياحياً واستثمارياً، وبالتالي عكس صورة إيجابية عن المناطق السياحية الموجودة في الأردن، وتعزيز مكانته وجعله محط أنظار العالم من خلال استقطابه لعدد أكبر من السياح.وحرصت من خلال هذا الحدث إلى إبراز أوجه التشابه وتعزيز الروابط بين عالمي التداول وكرة القدم.وحضر هذا الحدث شخصيات مرموقة وجهات إعلامية محلية وعالمية معروفة، وتم تغطيته على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية.وصرّح فاران بأنه قضى وقتاً ممتعاً خلال زيارته للمملكة، وعبّر عن حماسه وسعادته الكبيرة للشراكة التي تجمعه مع إنجوت بروكرز، يتم من خلالها توعية الأفراد والشباب على وجه الخصوص بمدى أهمية اكتسابهم للمعرفة والثقافة المالية مهما اختلفت مؤهلاتهم وخبراتهم.وأضاف مدافع مانشستر يونايتد: “في بداية شبابي وكغيري من الشباب كنت أطمح بأن يكون لي مستقبل ناجح في عالم كرة القدم، لذا فأنا سعيد جداً بهذه الشراكة التي سنثبت من خلالها أن كل شاب قادر على رسم مستقبله المالي من منظور جديد؛ من خلال الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية التي توفرها إنجوت بروكرز”.وتابع: “هذه هي زيارتي الأولى للأردن، وتشرفت بزيارتي للعاصمة عمّان ومدينة البتراء الأثرية المعروفة بأنها أعجوبة من عجائب الدنيا السبع، فهذا الإرث الحضاري هو مدعاة للفخر للشعب الأردني وشعوب المنطقة. وأدهشني مدى شغف المجتمع الأردني بكرة القدم وذلك من خلال الترحيب الكبير الذي حظيت به. وسأسعى لتكرار هذه الزيارة في المستقبل”.وواصل: “تستخدم إنجوت بروكرز كرة القدم كوسيلة جديدة لتعزيز أهمية اكتساب الأفراد للمعرفة المالية، خصوصا وأنها تُساعدهم من خلال ندواتها وموادها التعليمية على إرشادهم لكيفية إدارة أموالهم واستثمارها بشكل مدروس”.من جهته، قال المدير التنفيذي للإيرادات في شركة إنجوت بروكرز أحمد خاونكي: “نُرّحب بالنجم العالمي فاران، ونحن سعيدون بهذه الشراكة لأننا نُدرك جيداً مدى أهميتها في المساهمة في نشر التداول بأسلوب جديد وطابع عصري وذلك من خلال عالم كرة القدم؛ الذي أثبت قدرته على لمّ شمل المجتمعات المختلفة معاً تحت هدف واحد وهو تشجيعهم لفريقهم المفضل أثناء المباريات”.