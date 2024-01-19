الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فتح الله: "اليد الشاطئية" سينافس على التأهل لبطولة العالم

المدرب الوطني بكرة اليد موفق فتح الله - (الغد)
المدرب الوطني بكرة اليد موفق فتح الله - (الغد)
أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين موفق فتح الله أن المنتخب الوطني سيظهر بصورة طيبة ومثالية في البطولة الآسيوية الثالثة التي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستصيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) المقبل بمشاركة 32 منتخبا موزعين على قارات العالم كافة. اضافة اعلان
وقال فتح الله "تسير تحضيرات المنتخب الوطني للناشئين وفق برنامج الاعداد الخاص، والذي اشتمل في بداية المشوار على إقامة تجمعات ولقاءات ودية جمعت مراكز الواعدين هدفت للوقوف على المستوى الفني للاعبين، ومن ثم اختيار العناصر الجيدة لضمها لصفوف المنتخب الوطني، وهذا ما حصل، في المرحلة الماضية، فيما نركز حاليا على الجوانب البدنية والفنية ورفع مهارات اللاعبين حسب ما تتطلبه هذه اللعبة، وسنعمل في المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق البطولة الآسيوية على تكثيف التحضيرات وإقامة المعسكرات التدريبية الداخلية، وخوض سلسلة من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية". 
ولفت فتح الله إلى أن فرصة المنتخب الوطني بالتأهل إلى بطولة العالم قوية نظرا للمستوى الفني الجيد الذي وصل اليه المنتخب حاليا، خصوصا وانه يملك عناصر مميزة، تتدفق حماسا لتقديم العروض القوية في البطولة الآسيوية، والتي تعزز من فرصته بالحصول على إحدى بطاقات التأهل المخصصة لمنطقة آسيا، مؤكدا أن الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة اليد الشاطئية من قبل الاتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية سهل كثيرا من البرنامج التدريبي، ومنحنا ثقة كبيرة في تحقيق تطلعات ورغبات عشاق ومحبي اللعبة. 
وكان المنتخب الوطني قد حقق إنجازا لافتا وغير مسبوق في النسخة الماضية في البطولة الآسيوية التي جرت في إيران عندما نال المنتخب الوطني المركز الثاني، وتأهل لأول مرة إلى بطولة العالم، التي جرت في اليونان، وفيها حقق المنتخب الوطني نتائج مميزة، حيث فاز على المنتخب الإسباني، وكرر المشهد يتفوق كبير على المنتخب اليوناني صاحب الأرض والجمهور، ليتأهل إلى الدور الثاني، الذي احرج فيه المنتخبات الكبيرة. 
وكان الاتحاد الأردني قد طلب استضافة البطولة الآسيوية، وهو ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، حيث يعتبر الاتحاد مرشحا قويا لاحتضان هذه البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي. 
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