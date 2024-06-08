 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فرسان الأردن بطلا لكأس الأردن تحت 15 عاما

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فرسان الأردن بطلا لكأس الأردن تحت 15 عاما
 عمان - الغد - توج فريق فرسان الأردن الجمعة ، بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن تحت 15 عاما لموسم 2023- 2024 ، بفوزه في المباراة النهائية على مدارس الخضر 6-1.اضافة اعلان
وسلّم مدير دائرة المسابقات في الاتحاد عوض شعيبات، فريق فرسان الأردن كأس البطولة وميداليات المركز الأول، فيما نال فريق مدارس الخضر ميداليات المركز الثاني.
وكان فريق فرسان الأردن وصل إلى المشهد الختامي للبطولة بعد أن كان ثانياً في صدارة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط ضمن الدور الأول، ليتغلب فيما بعد على عمان FC بهدف دون مقابل في نصف نهائي البطولة.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث أقيم الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي.
‏‎ويأتي استحداث بطولة كأس الأردن للفئات العمرية للمرة الأولى، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.
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