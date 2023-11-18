فرسان الأردن يحسم لقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

عمان- الغد- حسم فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة بعد تغلبه على الجزيرة 4-0، ضمن الأسبوع التاسع وقبل الأخير من البطولة.

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وضمن ذات الأسبوع تغلب الرمثا على نظيره الوحدات 2-1، فيما يلتقي الحسين والفيصلي عند الساعة الثالثة اليوم السبت على ملعب جرش.

ورفع فرسان الأردن رصيده إلى 22 نقطة، متقدما عن الوحدات 14، ثم الفيصلي 11، الجزيرة 9، الحسين والرمثا 8.

وينتظر فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب البطولة عقب مباراته مع الوحدات عند الثالثة عصر السبت المقبل 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على ملعب الوحدات، ضمن الأسبوع العاشر والأخير من البطولة.

وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

يذكر أن فريق فرسان الأردن هو حامل لقب البطولة للموسم الماضي 2022.

في المقابل، يتصدر العربي ترتيب فرق دوري الدرجات برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد وأكاديمية رؤى المستقبل 12، شباب الأردن وأولمبيا عمان 10، مدارس الخضر 9، عمان FC وكفرسوم 8، المدرسة الإنجليزية 6، وأكاديمية المنتصر 4.

ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.

