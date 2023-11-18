السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فرسان الأردن يحسم لقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

6557805bd14e5
جانب من منافسات دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة

عمان- الغد- حسم فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب دوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة بعد تغلبه على الجزيرة 4-0، ضمن الأسبوع التاسع وقبل الأخير من البطولة.

اضافة اعلان

وضمن ذات الأسبوع تغلب الرمثا على نظيره الوحدات 2-1، فيما يلتقي الحسين والفيصلي عند الساعة الثالثة اليوم السبت على ملعب جرش.
ورفع فرسان الأردن رصيده إلى 22 نقطة، متقدما عن الوحدات 14، ثم الفيصلي 11، الجزيرة 9، الحسين والرمثا 8.
وينتظر فريق فرسان الأردن تتويجه بلقب البطولة عقب مباراته مع الوحدات عند الثالثة عصر السبت المقبل 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، على ملعب الوحدات، ضمن الأسبوع العاشر والأخير من البطولة.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري الناشئين تحت 15 عاما لأندية النخبة، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
يذكر أن فريق فرسان الأردن هو حامل لقب البطولة للموسم الماضي 2022.
في المقابل، يتصدر العربي ترتيب فرق دوري الدرجات برصيد 15 نقطة، يليه الاتحاد وأكاديمية رؤى المستقبل 12، شباب الأردن وأولمبيا عمان 10، مدارس الخضر 9، عمان FC وكفرسوم 8، المدرسة الإنجليزية 6، وأكاديمية المنتصر 4.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق دوقرا لكرة القدم - (من المصدر)

دوقرا يصعد لدوري الدرجة الأولى على حساب جرش

16 تشرين الثاني 2023
المحترف الغاني إبراهيم عبدالحميد خلال مشاركته شباب الحسين أمام عيرا في الموسم الماضي-(من المصدر)

5 صالات مرشحة لاستضافة فعاليات البطولة العربية.. وشباب الحسين يسمي جهازه الفني

16 تشرين الثاني 2023
مباراة العالية والصريح في منافسات دوري الدرجة الاولى - ( من المصدر)

العالية بدون نقاط في 8 مباريات والإدارة تكشف الأسباب

16 تشرين الثاني 2023
تتويج منتخب الناشئات بالميداليات الفضية لبطولة غرب آسيا - (من المصدر)

خسارة "الناشئات" لقب غرب آسيا مؤشر جديد لتراجع الكرة النسوية

16 تشرين الثاني 2023
كرة السلة - تعبيرية

5 مباريات بدوري "سلة الناشئين" اليوم

16 تشرين الثاني 2023
لاعبة التايكواندو جوليانا الصادق

الصادق تفوز بجائزة فاطمة بنت مبارك كأفضل رياضية عربية

15 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ17 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ17 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 