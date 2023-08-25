فرسان المنتخب الوطني لالتقاط الاوتاد يحرز المركز الأول في كأس العالم

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أحرز المنتخب الوطني لالتقاط الأوتاد المركز الأول في مسابقة الرمح، في بطولة كأس العالم والمقامة في جنوب أفريقيا.وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات هي جنوب أفريقيا ومصر وعمان والسودان والسعودية والهند وباكستان واليمن إضافة إلى المنتخب الوطني.واستطاع فرسان منتخبنا الوطني انتزاع المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني منتخب المملكة العربية السعودية، وفي المركز الثالث جمهورية مصر العربية.ويتكون المنتخب الوطني من الفرسان حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب الجراح، وأحمد السرحان، وعمر سالم، وادحيم الفاعوري.وكان المنتخب قد خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد بعدما حقق نتائج مميزة ولافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم والتي أقيمت في مدينة لاهور الباكستانية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي