فريق الأمن العام للكراتيه يحصد الذهب في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة

حصد نشامى فريق الأمن العام للكراتيه "9” ميداليات ملونة ضمن مشاركتهم في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة والتى أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور .



وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وقدموا اداءً مميزاً في البطولة، التي شهدت منافسة جمعت أكثر من(2100) لاعباً يمثلون (10) دول هي: استراليا ،إندونيسيا ، ماليزيا ، هونغ كونغ، الهند، بروناي، نيبال، سنغافورة، كمبودي ، إضافة إلى الأردن.





وجاءت النتائج الفنية للاعبين كالاتي :

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١- ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (84)كغ عن طريق لاعب محمد الجعفري .



٢-ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (67) كغ عن طريق لاعب عبدالله حماد .



٣- ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (75)كغم عن طريق اللاعب حاتم الدويك .



٤- ذهبية فئة قتال فردي وزن فوق (84)كغم عن طريق اللاعب محمد الرفاعي .



٥- ذهبية فئة قتال جماعي عن طريق اللاعبين (حاتم الدويك ، محمد الرفاعي ، نقولا متى ، محمد الجعفري ، عبدالله حماد ) .



٦-ذهبية فئة كاتا جماعي عن طريق الاعبين (صلاح فتيان ، محمد نواف ، محمد المزرعاوي)



٧- فضية فئة قتال فردي وزن فوق (84)كغم عن طريق اللاعب نقولا كبوش .



٨- برونزية فئة كاتا فردي عن طريق اللاعب صلاح فتيان .



٩-برونزية فئة قتال فردي وزن تحت (60)كغ عن طريق اللاعب محمد المزرعاوي .





وترأس وفد مديرية الأمن العام الى البطولة الرائد سيف النعيمات، وضم في عضويته ، الرائد وسام الزعبي ، الملازم محمود الريموني مدرب الفريق ، الملازم محمد الخوالدة حكم أسيوي ، واللاعبون ( محمد الجعفري ، عبدالله حماد ، حاتم الدويك ، محمد الرفاعي ، نقولا كبوش ، صلاح فتيان ، محمد الشقور ، محمد المزرعاوي) .