 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فريق الأمن العام للكراتيه يحصد الذهب في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة

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نشامى الأمن العام

حصد نشامى فريق الأمن العام للكراتيه "9” ميداليات ملونة ضمن مشاركتهم في بطولة ماليزيا الدولية المفتوحة والتى أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور  . 

وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وقدموا اداءً مميزاً في البطولة، التي شهدت منافسة جمعت أكثر من(2100) لاعباً يمثلون (10) دول هي: استراليا ،إندونيسيا ، ماليزيا ، هونغ كونغ، الهند، بروناي، نيبال، سنغافورة، كمبودي ، إضافة إلى الأردن.


وجاءت النتائج الفنية للاعبين كالاتي :

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١- ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (84)كغ عن طريق لاعب محمد الجعفري . 

٢-ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (67) كغ عن طريق لاعب عبدالله حماد . 

٣- ذهبية فئة قتال فردي وزن تحت (75)كغم عن طريق اللاعب حاتم الدويك . 

٤- ذهبية فئة قتال فردي وزن فوق (84)كغم عن طريق اللاعب محمد الرفاعي .

٥-  ذهبية فئة قتال جماعي عن طريق اللاعبين (حاتم الدويك ، محمد الرفاعي ، نقولا متى ، محمد الجعفري ، عبدالله حماد ) . 

٦-ذهبية فئة كاتا جماعي عن طريق الاعبين (صلاح فتيان ، محمد نواف ، محمد المزرعاوي)

٧- فضية فئة قتال فردي وزن فوق (84)كغم عن طريق اللاعب نقولا كبوش . 

٨- برونزية فئة كاتا فردي عن طريق اللاعب صلاح فتيان . 

٩-برونزية فئة قتال فردي وزن تحت (60)كغ عن طريق اللاعب  محمد المزرعاوي . 


وترأس وفد مديرية الأمن العام الى البطولة الرائد سيف النعيمات، وضم في عضويته ، الرائد وسام الزعبي ، الملازم محمود الريموني مدرب الفريق ، الملازم محمد الخوالدة حكم أسيوي ، واللاعبون ( محمد الجعفري ، عبدالله حماد ، حاتم الدويك ، محمد الرفاعي ، نقولا كبوش ، صلاح فتيان ، محمد الشقور ، محمد المزرعاوي) .

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