الأحد 10 أيلول 2023
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فريق الشرقية بطلا للبطولة العسكرية للجيوجيتسو

فريق المنطقة العسكرية الشرقية للجيوجيتسو - (من المصدر)
فريق المنطقة العسكرية الشرقية للجيوجيتسو - (من المصدر)
ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للجيوجيتسو، بعد منافسات قوية كشفت عن نجوم في هذه اللعبة.
ورعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد رعد عيسى العمايرة فعاليات البطولة التي أقيمت بمشاركة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية. وحصل على كأس البطولة فريق المنطقة العسكرية الشرقية بمنافسة من فريق قيادة الحرس الملكي الخاص.اضافة اعلان
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
ضمن وزن 56 كغم
الأول: عيسى عادل مفضي (المنطقة العسكرية الشرقية).
الثاني: خالد عواد محمد ( المنطق العسكرية الوسطى).
الثالث: صالح محمد صالح ( المنطقة العسكرية الشمالية).
الثالث مكرر: عبد الله إبراهيم عبد ( الحرس الملكي).
وزن 62 كغم
الأول: سعيد عبدالله عايد (شرقية).
الثاني: محمد عمر حديدي (حرس ملكي).
الثالث: رائد محمد ثلجي (وسطى).
الثالث: مكرر محمود محمد مرشد (شمالية).
وزن 69 كغم
الأول: خالد عودة احمد (حرس ملكي).
الثاني: انس فرحان محمد (وسطى).
الثالث: إسلام سليمان نهار (شرقية).
الثالث مكرر محمد علي محمد (شمالية).
وزن 77 كغم
الأول: عناز احمد قويدر (شرقية).
الثاني: علي سميح محمد (حرس ملكي).
الثالث أسامة عبد اللطيف فريج (وسطى).
الثالث مكرر ايمن إسماعيل محمد (شمالية).
وزن 85كغم
الأول: مخلد عودة احمد (حرس ملكي).
الثاني: يزن محمود موسى (وسطى).
الثالث: احمد عارف عبد الرحمن (شرقية).
الثالث مكرر: علي خلف مفلح (شمالية).
وزن 94 كغم
الأول: عبدالكريم عمر علي (شرقية).
الثاني: خالد عواد محمد (وسطى).
الثالث: محمد احمد يوسف (شمالية).
الثالث مكرر: علي محمد طه (حرس ملكي).
وزن +94 كغم
الأول: غالب عودة أحمد (شرقية).
الثاني: سالم احمد سالم (وسطى).
الثالث: تامر سمير محمد (شمالية).
الثالث مكرر: هاني علي عويدات (حرس ملكي).
اللاعب عبد الرحمن المصاطفة والمدير الفني محمد ابراهيم

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