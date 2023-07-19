فريق الكيكيوان العالمي يقدم عروضا شيقة في بطولة السفير الكوري

أيمن وجيه الخطيب

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أعلن اتحاد التايكواندو عن إقامة بطولة السفير الكوري التنشيطية للأشبال والزهرات للأحزمة الملونة للمرة الثانية، بدعم من السفارة الكورية الجنوبية في عمان، وبتنظيم من اتحاد التايكواندو يوم الخامس من آب (أغسطس) المقبل في صالة الأميرة سمية في المدينة الرياضية، وتتخلل البطولة إقامة استعراض شيق لفريق الكيكيوان العالمي للعروض.وأعلنت سفارة كوريا الجنوبية في عمان عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن العروض التي سيقدمها فريق الكيكيوان الذي سبق له أن قدم عروضا مميزة في دول مختلفة لتعزيز ثقافة التايكواندو.وصرح فيصل العبداللات الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو لـ"الغد": "تقام بطولة السفير الكوري لتعزيز العلاقات الجيدة بين الأردن وكوريا الجنوبية، نتطلع لمزيد من التعاون مع السفارة الكورية في الأردن، بطولة السفير الكوري تقام للمرة الثانية ونأمل أن تقام سنويا، تربطنا بكوريا الجنوبية علاقة مميزة كونها تولي اهتماما كبيرا برياضة التايكواندو، وتتواصل السفارة الكورية، مع اتحاد التايكواندو، لتقديم كل ما يمكن لدعم اللعبة في الأردن، للتطور الكبير الذي تحظى به التايكواندو على الأصعدة كافة، وهو ما جعل الأردن مركزا إقليميا لإقامة الدورات التدريبية والتحكيمية والمعسكرات، مع منتخبات عربية وعالمية".وأشار: هذه البطولة ستشهد مشاركة كبيرة من قبل اللاعبين واللاعبات من أندية ومراكز التدريب المعتمدة في المملكة، ونتمنى في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في الظهور بمستويات مشرفة وتحقيق المراكز الأولى".وتابع: "استضفنا العام الماضي فريق تايجر العالمي للتايكواندو بمناسبة مرور 60 عاما من التميز، ونأمل بمزيد من التعاون المستقبلي بين اتحاد التايكواندو والسفارة الكورية في عمان".على صعيد متصل، يقيم اتحاد التايكواندو غدا الجمعة وبعد غد السبت، تصفية المنتخبات الوطنية الثانية للأشبال والزهرات لاختيار المنتخب الوطني للأشبال والناشئين الذي سيشارك في بطولة آسيا التي ستقام في لبنان، حيث ستقام منافسات الناشئين من 2 إلى 4 أيلول (سبتمر) المقبل فيما تقام منافسات الأشبال من 6 إلى 8 من الشهر ذاته.ويشارك الأردن في اجتماعات مجلس الاتحاد الاسيوي للتايكواندو وفي اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة.وتعد تصفية المنتخبات مهمة للاعبين، حيث سيقوم الجهاز الفني للتايكواندو باختيار لاعبين للعمل على ضمهم ضمن صفوف المنتخب الأول.على صعيد متصل، نظم اتحاد التايكواندو الدولي مؤخرا، ندوة جمعت متحدثين أكاديميين خبراء لمناقشة القيمة الإيجابية للتايكواندو والأفكار لمستقبلها على أساس البحث العلمي، وتم دراسة وتحليل الأداء والوقاية من الإصابات والمجالات الرئيسة الأخرى لتوفير فائدة أكبر لممارسة التايكواندو.وتم تقديم عرض عن التايكواندو من أجل حياة أفضل، وتم استعراض الاستراتيجيات الـ 12 التي نفذها الاتحاد الدولي لتحسين نوعية الحياة في البعدين الخارجي والداخلي.وقدم الأستاذ بكلية التربية البدنية هيون جونغ في جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية، محاضرة حول التطور العلمي في دراسات التايكواندو عبر مجالات البحث الرئيسة الثلاثة وهي الأداء الرياضي، والوقاية من الإصابات الرياضية وتعزيز الصحة.وقام الأستاذ محسن كاظمي بكلية العلاج الخاصة بتقويم العمود الفقري الكندية، بتقييم تأثير تصنيفات الوزن في التايكواندو وافترض أنه بناءً على البيانات المتاحة، قد يكون من المفيد النظر في متابعة التصنيف بناء على الطول.كما قدم د. بول فيسكوليوسي، المتخصص في الإصابات الطارئة، تصورا حول تطور السلامة في مسابقات التايكواندو وكيف أدت التغييرات إلى تقليل الإصابات بشكل كبير في الرياضة.واختتمت الندوة بحلقة نقاش تفاعلية مع المتحدثين الذين طرحوا أسئلة من الجمهور.وثمن رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو شونغ شو في نهاية الندوة جهود المشاركين مشددا على أهمية الندوة العالمية للتايكواندو التي أطلقها الاتحاد الدولي منذ ما يقرب من 20 عاما، لتشجيع المزيد من البحث الأكاديمي والمشاركة في التايكواندو.