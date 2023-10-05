فضية "مصاروة" بالكراتيه ترفع رصيد الأردن إلى 4 ميداليات بـ"الأسياد"

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أضاف لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن مصاروة الميدالية الرابعة للأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، وذلك عندما نال الميدالية الفضية لوزن تحت 75 كغم، بعد سلسلة من الانتصارات التي استهلها في دور الـ16 على الفلبيني الوين باتكيان 7-3، وفي الدور ربع النهائي على الأندونيسي جوانسوا 6-4، وفي الدور نصف النهائي فاز على الياباني بالأفضلية بعد أن تعادلا 5-5، وفي النزال النهائي خسر أمام الكازاخستاني ازاكانوف 0-8.وفي المسابقة ذاتها، خرجت اللاعبة نور ناصر من الدور الأول بعد أن خسرت أمام اللاعبة الفيتنامية في دونه 2-1.وشارك لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عاصم الصلاج، في منافسات وزن 109 كغم، حيث احتل المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية بعد أن تمكن من رفع 328 كغم، وبعد أن تمكن من رفع 140 كغم في منافسات الخطف ونجح في رفع 188 في النتر.وتستكمل اليوم منافسات وزن 109 كغم، حيث سيشارك اللاعبون الباقون في منافسات المجموعة الأولى ليتنافسوا بأرقامهم مع المجموعة الثانية لتحديد هوية أبطال الميداليات الثلاث.وعلى صعيد مسابقة الجوجيتسو، شارك اللاعبان خليل الأرناؤوط وعبدالله جاويش ضمن منافسات وزن تحت 62 كغم إلى جانب اللاعب عبدالكريم الرشيد ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم.وتمكن الأرناؤوط من تحقيق الفوز في 3 نزالات وخسر نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك، بعد أن افتتح مشاركته في دور الـ32 بالفوز على اللاعب القطري علي الجلاهمة، ومن ثم فاز في دور الـ16 على اللاعب التركمانستاني رحمانوف شيبردي قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الإماراتي خليل الشحي.وانتقل “الأرناؤوط” بعد ذلك، للعب على الميدالية البرونزية حيث فاز في النزال الأول على اللاعب الكوري الجنوبي، سيوك هيون، قبل أن يخسر النزال الثاني أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك.وضمن منافسات الوزن ذاته، فاز اللاعب عبدالله جاويش في نزاله الأول على اللاعب القيرغيزستاني نور سلطان أرزيماتوف في دور الـ32 قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكازاخستاني نورتييف درخان، فيما فاز اللاعب عبدالكريم الرشيد في نزاله الأول أمام اللاعب الأوزبكي نابيف كاساجون قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون.ويستكمل المنتخب الوطني، مشاركته في منافسات الجوجيتسو اليوم، حيث يخوض كل من: ياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم)، محمود جبر (وزن تحت 77 كغم)، منافسات وزنيهما.