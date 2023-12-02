فضية وبرونزية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للجولف

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حقق المنتخب الوطني للجولف، ميدالية فضية وأخرى برونزية في اختتام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 109 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية.وظفر بالميدالية الفضية اللاعب محمد الرواشدة في فئة تحت 15 عاما، ونال اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية لفئة تحت 13 عاما.وشارك اللاعبان موسى شناعة بفئة 18 عاما وياسمين ظاهر بفئة الفتيات تحت 15 عاما، وكانا في طليعة الترتيب خلال أول أيام البطولة.وقالت رئيسة وفد المنتخب الوطني وأمين سر اتحاد الجولف مجد النجادا:" تميز لاعبو المنتخب الوطني في البطولة، كان بإمكان جميع لاعبينا إحراز مراكز أفضل كونهم من خيرة لاعبي الوطن العربي، وسنقوم بالعمل على استمرار تطوير أداء اللاعبين بكافة الفئات بهدف توسيع شريحة المشاركين على المستوى الدولي ومن مختلف الاعمار".وقال المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي:" إن الاستحقاق العربي، يمثل فرصة احتكاك جيدة للاعبين، ويمنحهم فرصة كبيرة لمواجهة المزيد من التحديات التي تصقل مهاراتهم، مؤكدا رضاه عن أداء الأبطال المشاركين.