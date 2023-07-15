السبت 15 تموز 2023
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فغالي يحقق المركز الأول ويكسر الرقم القياسي وعطاري ثانيا وسالم ثالثا في سباق الحسين لتسلق الرمان

الفائزون في سباق الحسين لتسلق الرمان وفي فئة الدفع الرباعي
الفائزون في سباق الحسين لتسلق الرمان وفي فئة الدفع الرباعي
عمّان - الغد - كسر السائق اللبناني روجيه فغالي (ميتسوبيشي ايفو6) في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الجمعة ‏الرقم القياسي للسائق ‏خاتشيك ‏شاديان الذي احتفظ به  منذ العام 2019، بزمن 1.48.28 دقيقة.‏اضافة اعلان
‏ ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، ‏‎ ‎وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن ‏‏‏1.48.76 دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك.‏
وحل السائق الأردني مصطفى عطاري ‏‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8) في المركز ‏الثاني بزمن 1.49.130 دقيقة ، وجاء السائق الأردني حسام ‏سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير) في المركز الثالث بزمن 1.50.007 ‏دقيقة.‏
وقام مندوب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، وعضو هيئة المديرين وزير الشباب‎‎‎‎محمد النابلسي في نهاية السباق بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.‏
وأقيم  السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية شركة  ‏زين الأردن، وتم بث فعاليات السباق من خلال قناة المملكة على ‏‏‏منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.‏
وتابع السباق الذي أقيم في محافظة جرش – منطقة الرمان عدد كبير ‏من محبي سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العريق ، ‏وسجل ‏للمشاركة في السباق 34 سائقا ‏من الأردن وفلسطين ولبنان، وتكون السباق من ‏‏3 جولات، سادها طابع التشويق والاثارة، وشهد ‏السباق من شدة المنافسة بعض ‏الاعطال الميكانيكية والحوادث.‏
وكان قد واجه اللبناني روجيه فغالي مشاكل فنية في سيارته في جولات السباق إلا أنه حسم اللقب والرقم القياسي في الجولة الثالثة ولم ‏‏يتمكن حامل لقب العام الماضي مصطفى عطاري نيل لقب السباق، كما حققت السائقة نانسي المجالي رقما قياسيا جديدا في فئة ‏‏السيدات  محققه أفضل وقت لها في الجولة الثانية بزمن 2.03.339 دقيقة.‏
الفائزون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023 ‏
المركز الأول: اللبناني روجيه فغالي ‏- (ميتسوبيشي ايفو6) محققا رقمه القياسي الجديد في الجولة الثالثة بزمن 1.47.139 دقيقة.‏
المركز الثاني : مصطفى ‏عطاري ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.49.130 دقيقة.‏
المركز الثالث: حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.50.007 دقيقة.‏
المركز الرابع: أيمن النجار (ايفو بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.50.739 دقيقة.‏
المركز الخامس: هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.51.610 دقيقة.‏
المركز السادس: وائل مصطفى (في دبليو ‏بولو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن   ‏1.54.804 دقيقة.‏
المركز السابع: غيث وريكات على (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.54.927 دقيقة.‏
المركز الثامن: ، أمير ‏ناصيف ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.56.429 دقيقة.‏
المركز التاسع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.57.336 دقيقة.
المركز العاشر: اللبناني  باسل أبو حمدان (سكودا فابيا أر‎ ‎‏5‏‎ ‎‏) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.58.143 دقيقة.‏
أبطال الكؤوس والفئات
‏- كأس الترتيب العام والدفع الرباعي‎:‎
المركز الأول: اللبناني روجيه فغالي .‏
المركز الثاني: مصطفى عطاري.‏
‏ المركز الثالث: حسام سالم‎.‎
‏- كأس الدفع الخلفي


المركز الأول: سالم طعيمة.‏
المركز الثاني: عبد شيكاخوا.‏
المركز الثالث: خليل محيسن.
‏- كأس الدفع الأمامي ‏


المركز الأول : رائد دهشان.‏
المركز الثاني : عاصم عارف.‏
المركز الثالث: أحمد البنا.‏
‏- كأس ‏‎ 2A‎‏: اللبناني روجيه فغالي.‏
‏- كأس الفئة الأولى: أيمن النجار.‏
‏- كأس ‏‎4A‎‏: اللبناني باسل أبو حمدان.‏
‏- كأس‎ 3B ‎‏: اللبناني شادي الفقيه.‏
‏- كأس ‏‎4B‎‏: اللبناني أليكس فغالي.‏
‏- كأس ‏‎3A‎‏: الفلسطيني حمادة عودة.‏
‏- كأس ‏k2‎‏: عبد الرحمن شيكاخوا.‏
‏- كأس ‏‎2B‎‏: وائل مصطفى .‏
‏- كأس 5‏A‏: سيف منصور.‏
‏- كأس السيدات: نانسي المجالي.‏
‏- كأس البئية فريق أيمن النجار وتسلمه أنس أبو السعيد.‏
- كأس المبتدئين : محمد شاهين.
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