فغالي يحقق المركز الأول ويكسر الرقم القياسي وعطاري ثانيا وسالم ثالثا في سباق الحسين لتسلق الرمان

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عمّان - الغد - كسر السائق اللبناني روجيه فغالي (ميتسوبيشي ايفو6) في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الجمعة ‏الرقم القياسي للسائق ‏خاتشيك ‏شاديان الذي احتفظ به منذ العام 2019، بزمن 1.48.28 دقيقة.‏‏ ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، ‏‎ ‎وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن ‏‏‏1.48.76 دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك.‏وحل السائق الأردني مصطفى عطاري ‏‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8) في المركز ‏الثاني بزمن 1.49.130 دقيقة ، وجاء السائق الأردني حسام ‏سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير) في المركز الثالث بزمن 1.50.007 ‏دقيقة.‏وقام مندوب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، وعضو هيئة المديرين وزير الشباب‎‎‎‎محمد النابلسي في نهاية السباق بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.‏وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية شركة ‏زين الأردن، وتم بث فعاليات السباق من خلال قناة المملكة على ‏‏‏منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.‏وتابع السباق الذي أقيم في محافظة جرش – منطقة الرمان عدد كبير ‏من محبي سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العريق ، ‏وسجل ‏للمشاركة في السباق 34 سائقا ‏من الأردن وفلسطين ولبنان، وتكون السباق من ‏‏3 جولات، سادها طابع التشويق والاثارة، وشهد ‏السباق من شدة المنافسة بعض ‏الاعطال الميكانيكية والحوادث.‏وكان قد واجه اللبناني روجيه فغالي مشاكل فنية في سيارته في جولات السباق إلا أنه حسم اللقب والرقم القياسي في الجولة الثالثة ولم ‏‏يتمكن حامل لقب العام الماضي مصطفى عطاري نيل لقب السباق، كما حققت السائقة نانسي المجالي رقما قياسيا جديدا في فئة ‏‏السيدات محققه أفضل وقت لها في الجولة الثانية بزمن 2.03.339 دقيقة.‏الفائزون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023 ‏المركز الأول: اللبناني روجيه فغالي ‏- (ميتسوبيشي ايفو6) محققا رقمه القياسي الجديد في الجولة الثالثة بزمن 1.47.139 دقيقة.‏المركز الثاني : مصطفى ‏عطاري ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.49.130 دقيقة.‏المركز الثالث: حسام سالم (ميتسوبيشي لانسر غلاديتير) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.50.007 دقيقة.‏المركز الرابع: أيمن النجار (ايفو بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.50.739 دقيقة.‏المركز الخامس: هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.51.610 دقيقة.‏المركز السادس: وائل مصطفى (في دبليو ‏بولو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن ‏1.54.804 دقيقة.‏المركز السابع: غيث وريكات على (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.54.927 دقيقة.‏المركز الثامن: ، أمير ‏ناصيف ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.56.429 دقيقة.‏المركز التاسع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.57.336 دقيقة.المركز العاشر: اللبناني باسل أبو حمدان (سكودا فابيا أر‎ ‎‏5‏‎ ‎‏) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.58.143 دقيقة.‏أبطال الكؤوس والفئات‏- كأس الترتيب العام والدفع الرباعي‎:‎المركز الأول: اللبناني روجيه فغالي .‏المركز الثاني: مصطفى عطاري.‏‏ المركز الثالث: حسام سالم‎.‎‏- كأس الدفع الخلفيالمركز الأول: سالم طعيمة.‏المركز الثاني: عبد شيكاخوا.‏المركز الثالث: خليل محيسن.‏- كأس الدفع الأمامي ‏المركز الأول : رائد دهشان.‏المركز الثاني : عاصم عارف.‏المركز الثالث: أحمد البنا.‏‏- كأس ‏‎ 2A‎‏: اللبناني روجيه فغالي.‏‏- كأس الفئة الأولى: أيمن النجار.‏‏- كأس ‏‎4A‎‏: اللبناني باسل أبو حمدان.‏‏- كأس‎ 3B ‎‏: اللبناني شادي الفقيه.‏‏- كأس ‏‎4B‎‏: اللبناني أليكس فغالي.‏‏- كأس ‏‎3A‎‏: الفلسطيني حمادة عودة.‏‏- كأس ‏k2‎‏: عبد الرحمن شيكاخوا.‏‏- كأس ‏‎2B‎‏: وائل مصطفى .‏‏- كأس 5‏A‏: سيف منصور.‏‏- كأس السيدات: نانسي المجالي.‏‏- كأس البئية فريق أيمن النجار وتسلمه أنس أبو السعيد.‏- كأس المبتدئين : محمد شاهين.