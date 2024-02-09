الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نائب رئيس "الأجسام" الدولي يتحدث لـ_ من مصر

فهيم: "النشامى أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب المجروحة في "أمم إفريقيا"

20240209T172750-1707488870386559200
المصري عادل فهيم خلال تتويج أبطال "مستر يونيفرس" بالأردن-(الغد)

أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين العربي والمصري لبناء الأجسام د.عادل فهيم، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة آسيا التي، تختتم اليوم في الدوحة، واصفا المنتخب"النشامى قول وفعل" معرجا على الأداء الرائع والحماسي والنتائج الباهرة منذ انطلاق المنافسات القارية، مؤكدا أن "النشامى" أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب عامة، والمصريين خاصة، في ظل خيبات الكرة العربية في أمم إفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج.

اضافة اعلان


وأبرق فهيم رسالة تهنئة إلى الأردن، قائلا: "اتقدم بأجمل التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا، بهذا الإنجاز المذهل لمنتخب الأردن، ووقوفه في المباراة النهائية أمام شقيقه القطري، وأنا عاشق للأردن الذي زرته مرات عديدة، وتشرفت بالوقوف بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني، وأعرف مدى الدعم الكبير الذي تقدمه العائلة الهاشمية للرياضة والرياضيين، وقرأت تغريدة جلالته بعد التأهل، ورسائل مهمة إلى أبنائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومنظومة العمل، ملؤها الفخر بهمة الشباب النشامى، وتابعت التحفيز من ولي العهد في أرض الحدث في مباريات سابقة، إلى جانب جهود رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، والتي تكللت بتحقيق النشامى الحضور اللافت للرياضة والكرة الأردنية".


وعن متابعته لمباريات "النشامى" خلال منافسات كأس آسيا 2023، أجاب فهيم:  كنت متابعا ومشجعا متعصبا لـ"النشامى" منذ انطلاق مشواره التنافسي، وشدني الحماس والتحدي والعزيمة لدى اللاعبين، والانضباط التكتيكي العالي والمهارات الفردية لنجومة، وصفقت كثيرا ليزن النعيمات والتعمري وكافة اللاعبين، وفرحت من قلبي بعد كل فوز، وعبوره دور ثمن النهائي بتخطيط ونظرة واثقة للقب، وتجاوز عقبة العراق بعد عرض مبهر في دور الـ 16، واستمرار عروض المنتخب بروح الفريق، وعبور طاجيكستان بحرفنة في دور الثمانية، وكيف تحول "الشمشون" الكوري إلى بطل من ورق أمام سحر "النشامى" وأقصاه من طريقه إلى المباراة النهائية، في مشهد تعجز كلماتي عن وصفه".


وحول وقع  نتائج "النشامى" وتأهله التاريخي على الجماهير المصرية في "أرض الكنانة"، قال فهيم: "بالتأكيد قلوب الجماهير والشعب المصري بأكمله، مجروحة بعد وداع المنتخب المصري دور الـ16 من أمم إفريقيا، بفارق ركلات الترجيح أمام الكونغو، إلا أن الغصة رافقتنا في ظل العروض الهزيلة لمنتخب مصر في هذه النسخة، وهو المنتخب الأكثر تتويجا بلقبها بـ7 مرات، لكن هذه كرة القدم فوز وخسارة".


وزاد: "للأمانة سحر النشامى انتقل بروعة إلى الشارع المصري، حين أصبحت نتائجه وعروضه حديث الشارع، والتجمعات والمقاهي، فالشعب المصري رياضي ومحب لكل العرب، وأخذتهم عروض النشامى في أجواء الحماس والبطولة والانتصارات والانجازات، التي رسمت الفرحة على شفاهنا، خاصة بالعرض الخلاب أمام كوريا الجنوبية، وتجلى النشامى بالأداء، واستحقوا الفوز عن جدارة واستحققاق، حتى تابعت وزملائي في الاتحاد المصري لبناء الأجسام المباراة في مقر الاتحاد، واحتفلنا على طريقتنا وطريقتكم بـ"الكنافة"، ونتمنى أن تستمر الأفراح في الديرة الأردنية العامرة".

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين خلال إحدى الوجبات التدريبية على ملعب العقلة - (من المصدر)

عموتة يسطر إنجازا جديدا بمسيرته.. وهيمنة أردنية على التشكيلة الآسيوية

08 شباط 2024
لاعب المنتخب الوطني محمد أبو حشيش لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)

أبو حشيش لـ"الغد": جيل النشامى الحالي أثبت علو كعبه آسيويا

03 شباط 2024
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري خلال آخر مواجهة أمام منتخب طاجيكستان -(من المصدر)

"النشامى" يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة طاجيكستان.. والروابدة يعود للتدريبات

31 كانون الثاني 2024
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة -(من المصدر)

"الصارم" عموتة يحول الانتقادات إلى عبارات ثناء وإشادة

31 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة يتحدث للاعبين خلال إحدى الوجبات التدريبية على ملعب العقلة - (من المصدر)

عموتة يسطر إنجازا جديدا بمسيرته.. وهيمنة أردنية على التشكيلة الآسيوية

08 شباط 2024
والد اللاعب موسى التعمري لدى حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي مهند جويلس - (الغد)

والد التعمري يكشف إصرار نجله على اللعب مع "النشامى" رغم الإصابة

08 شباط 2024
لاعبة الفحيص كريستين بيل تحاول التسجيل أمام متابعة مزدوجة من لاعبتي الثورة السوري - (من المصدر)

الفحيص ينجز مهمة الثورة السوري ويعبر إلى نهائي "سلة الشارقة"

08 شباط 2024
مشجع للمنتخب الوطني يحمل علم الوطن على المدرجات في كأس آسيا - (من المصدر)

"النشامى والعنابي" يوحدان الجماهير العربية في آسيا ويحولان أنظارهم عن "أفريقيا"

08 شباط 2024
الجهاز الفني الجديد لفريق السلط - ( من المصدر)

السلط ينهي عقد مدربه خانكان بالتراضي ويتعاقد مع الزريقي

08 شباط 2024
عماد خانكان

السلط ينهي عقد خانكان بالتراضي ويتعاقد مع اللاعب المصري شمس الدين

08 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 