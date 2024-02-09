فهيم: "النشامى أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب المجروحة في "أمم إفريقيا"

مصطفى بالو

أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين العربي والمصري لبناء الأجسام د.عادل فهيم، بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي بطولة آسيا التي، تختتم اليوم في الدوحة، واصفا المنتخب"النشامى قول وفعل" معرجا على الأداء الرائع والحماسي والنتائج الباهرة منذ انطلاق المنافسات القارية، مؤكدا أن "النشامى" أدخلوا الفرحة إلى قلوب العرب عامة، والمصريين خاصة، في ظل خيبات الكرة العربية في أمم إفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج.

اضافة اعلان



وأبرق فهيم رسالة تهنئة إلى الأردن، قائلا: "اتقدم بأجمل التهاني إلى الأردن قيادة وشعبا، بهذا الإنجاز المذهل لمنتخب الأردن، ووقوفه في المباراة النهائية أمام شقيقه القطري، وأنا عاشق للأردن الذي زرته مرات عديدة، وتشرفت بالوقوف بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني، وأعرف مدى الدعم الكبير الذي تقدمه العائلة الهاشمية للرياضة والرياضيين، وقرأت تغريدة جلالته بعد التأهل، ورسائل مهمة إلى أبنائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومنظومة العمل، ملؤها الفخر بهمة الشباب النشامى، وتابعت التحفيز من ولي العهد في أرض الحدث في مباريات سابقة، إلى جانب جهود رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، والتي تكللت بتحقيق النشامى الحضور اللافت للرياضة والكرة الأردنية".



وعن متابعته لمباريات "النشامى" خلال منافسات كأس آسيا 2023، أجاب فهيم: كنت متابعا ومشجعا متعصبا لـ"النشامى" منذ انطلاق مشواره التنافسي، وشدني الحماس والتحدي والعزيمة لدى اللاعبين، والانضباط التكتيكي العالي والمهارات الفردية لنجومة، وصفقت كثيرا ليزن النعيمات والتعمري وكافة اللاعبين، وفرحت من قلبي بعد كل فوز، وعبوره دور ثمن النهائي بتخطيط ونظرة واثقة للقب، وتجاوز عقبة العراق بعد عرض مبهر في دور الـ 16، واستمرار عروض المنتخب بروح الفريق، وعبور طاجيكستان بحرفنة في دور الثمانية، وكيف تحول "الشمشون" الكوري إلى بطل من ورق أمام سحر "النشامى" وأقصاه من طريقه إلى المباراة النهائية، في مشهد تعجز كلماتي عن وصفه".



وحول وقع نتائج "النشامى" وتأهله التاريخي على الجماهير المصرية في "أرض الكنانة"، قال فهيم: "بالتأكيد قلوب الجماهير والشعب المصري بأكمله، مجروحة بعد وداع المنتخب المصري دور الـ16 من أمم إفريقيا، بفارق ركلات الترجيح أمام الكونغو، إلا أن الغصة رافقتنا في ظل العروض الهزيلة لمنتخب مصر في هذه النسخة، وهو المنتخب الأكثر تتويجا بلقبها بـ7 مرات، لكن هذه كرة القدم فوز وخسارة".



وزاد: "للأمانة سحر النشامى انتقل بروعة إلى الشارع المصري، حين أصبحت نتائجه وعروضه حديث الشارع، والتجمعات والمقاهي، فالشعب المصري رياضي ومحب لكل العرب، وأخذتهم عروض النشامى في أجواء الحماس والبطولة والانتصارات والانجازات، التي رسمت الفرحة على شفاهنا، خاصة بالعرض الخلاب أمام كوريا الجنوبية، وتجلى النشامى بالأداء، واستحقوا الفوز عن جدارة واستحققاق، حتى تابعت وزملائي في الاتحاد المصري لبناء الأجسام المباراة في مقر الاتحاد، واحتفلنا على طريقتنا وطريقتكم بـ"الكنافة"، ونتمنى أن تستمر الأفراح في الديرة الأردنية العامرة".