فوزان ثمينان للحسين إربد والفيصلي.. والعقبة يوقف قطار الوحدات

مهند جويلس ويحيى قطيشات

واصل الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه سحاب بهدفين نظيفين، في المواجهة التي احتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد أمس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب.

وسجل هدفي الحسين كل من محمود مرضي وعبد العزيز انداي، ليرفع “غزاة الشمال” رصيده من النقاط إلى 28 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق سحاب عند 8، في المركز الثاني عشر والأخير.

وتمكن شباب العقبة من إيقاف قطار الوحدات بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وأحرز هدفي الوحدات كل من سيدريك هنري ومهند أبو طه، فيما سجل للعقبة كريستيان فارجاس وياسر الرواشدة، ليبقى الوحدات في المركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 23 نقطة، فيما تقدم العقبة للمركز الخامس وبرصيده 13 نقطة.

ونجح الفيصلي في تخطي عقبة شباب الأردن بهدف نظيف أحرزه يوسف أبو جلبوش “صيصا”، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد عمان الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 20 وفي المركز الثالث، فيما احتل شباب الأردن المركز السادس وبرصيده 13 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بلقاء وحيد يجمع السلط ومغير السرحان على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء.

ويسعى السلط (10 نقاط) استثمار حالة التراجع لدى منافسه مغير السرحان (8 نقاط)، ومواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يأمل الضيف بالعودة إلى دياره بالنقاط كاملة، أملا بتحسين مركزه على سلم الترتيب.

وتختتم الجولة غدا بمواجهتين، حيث يلتقي معان مع الأهلي على ستاد الأمير محمد عند الساعة الرابعة، فيما يواجه الرمثا نظيره الجليل عند الساعة السادسة والنصف على ستاد الحسن.

شباب العقبة 2 الوحدات 2

مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات (قصي دواهدة)، كريستيان شوكوكا، غيث المدادحة (يزن شوكت)، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة (أنس أبو طعيمة) وكريستيان فارجاس.

المدير الفني: رائد الداود.

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (أحمد الصغير)، محمود شوكت (محمد موالي)، محمد كحلان (أحمد سمير)، مهند أبو طه، أنس العوضات (حسان زحراوي)، أحمد سريوة (بهاء فيصل) وسيدريك هنري.

المدير الفني: رشيد جابر.

الحكام: محمد مفيد، قيس خميس، منذر عقيلان ومحمد الزامل (حكم رابع).

الإنذارات: فراس شلباية، محمد كحلان (الوحدات) غيث المدادحة (شباب العقبة)

سيناريو الأهداف

- مرر لاعب الوحدات فراس شلباية كرة طولية وصلت للمهاجم سيدريك هنري الذي مر من المدافع أحمد أبو حلاوة ووضع الكرة بيسراه في المرمى (11).

- مرر لاعب شباب العقبة محيسن أبو جبلة كرة لزميله كريستيان فارجاس، الذي احتفظ بالكرة قبل تحويلها للشباك على يمين الحارس عبد الله الفاخوري (15).

- عرض لاعب الوحدات فراس شلباية كرة بالمقاس على رأس زميله مهند أبو طه الذي حولها بإتقان على يمين حارس مرمى شباب العقبة (45+3).

- نفذ لاعب شباب العقبة غيث المدادحة ركلة ركنية تابعها زميله المدافع ياسر الرواشدة برأسه في المرمى (71).

فرص المباراة

- حاول العوضات استغلال تقدم الأسمر عن مرماه ورفع الكرة من فوقه خارج الخشبات الثلاث (2).

- أبعد الأسمر تسديدة العوضات باقتدار لتصل لأبو الجزر الذي سددها فوق المرمى (14).

- نفذ العوضات ركلة ثابتة أكملها عفانة برأسه فوق العارضة (19).

- أبعد عاصي الكرة الخلفية من أبو الجزر وهي في طريقها للمرمى (26).

- رفع العوضات كرة وصلت لأبو طه حولها برأسه بجانب المرمى (29).

- حاول العوضات بسلاح التسديد من مسافة بعيدة لكن كرته ابتعدت عن المرمى (63).

- تصدى الفاخوري باقتدار لرأسية أبو حلاوة القوية (66).

الحسين 2 سحاب 0

مثل الحسين: عبد الله الزعبي، سليم عبيد، عبدالله نصيب، أدهم القرشي (أحمد ثائر)، مصطفى كمال، رجائي عايد (وسيم ريالات)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، فيرناندير ناثان (منذر ابو عمارة)، مصعب اللحام (أحمد راتب)، عبد العزيز انداي (حمزة الدردور).

المدرب: البرتغالي جواو موتا.

مثل سحاب: وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة (بسام دلدوم)، خالد الردايدة، ورد البري (سلطان الشياب)، محمد الرازم، أحمد العيساوي، ديفيد جونيور (أحمد مصلح)، وأحمد أبو كبير (حمزة الصيفي).

المدرب: طارق الكرنز.

الحكام: أحمد فيصل للساحة، عمرو عجاج، مراد الذيبة، وموسى اللحام (حكم رابع).

سيناريو الهدفين

- استقبل محمود مرضي الكرة الطويلة الأمامية المرسلة من مصعب اللحام بمنطقة العمق، على مشارف منطقة الجزاء وتجاوز المدافع حسام ابو سعدة ليسدد بقوة في مرمى وليد عصام (4).

- عوض انداي مسلسل فرصه الضائعة، عندما دك كرة البديل منذر أبو عمارة العرضية في مرمى عصام هدفا ثانيا (69).

فرص المباراة

- تسديدة قوية من أبوكبير بعد إعادة الكرة بالخطأ من المدافع نصيب، علت العارضة (3).

- هيأ أدهم القرشي كرة متقنة برأسه نحو “المتحفز” ناثان الذي لعبها بقوة وأنقذها الحارس (14).

- تمريرة أمامية طويلة من أجاغون في عمق دفاع سحاب فشل اندلي في إيداعها المرمى وهو منفرد (31).

- كرة عرضية أرسلها مرضي عبر موقف ثابت على رأس اندلي، علت العارضة (43).

- خطف ديفيد جونيور الكرة من نصيب وانفرد بمرمى الزعبي لكنه سدد الكرة ضعيفة في أحضان الحارس (45+4).

- ضربت كرة العيساوي دفاعات الحسين، ووضعت زميله حمزة الصيفي في انفراد كامل ليسددها برعونة لمست جسم الزعبي وتحولت إلى ركنية (54).

- حاور أبو عمارة أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، وقدم كرة من ذهب نحو انداي الذي سددها قوية ليخرجها أبو سعدة من حلق المرمى (74).

- تالق وليد عصام في التصدي لانفراد محمود مرضي (80).

شباب الأردن 0 الفيصلي 1

مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، عامر المجدوبة، فيصل أبو شنب، أحمد صبرة (سيف خليل)، محمد أبو طه (أحمد أيمن)، فضل هيكل، أيهم هشام (حمزة النعيم)، محمد طه (فايز دراغمة) وأويس زيادات (خالد أبو رياش).

المدرب: محمود الحديد

الفيصلي: مهدي خليل، إحسان حداد (محمد كلوب)، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، عبيدة السمارنة، خالد زكريا (نزار الرشدان)، حاتم الروشدي (أحمد أبو شعيرة)، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، عارف الحاج (قصي المنصوري) ورزق بني هاني (رفيق الكامرجي).

المدرب: أحمد هايل

الحكام: أحمد يعقوب، محمود أبو ظاهر، حمزة أبو عبيد ووسيم الطبيشات (حكم رابع).

الإنذارات: حسام أبو الذهب، مهدي خليل (الفيصلي) فيصل أبو شنب، محمد طه (شباب الأردن)

سيناريو الهدف

- رفع لاعب الفيصلي عارف الحاج كرة بالمقاس على قدم زميله يوسف أبو جلبوش “صيصا” الذي سددها بيسراه بقوة في سقف المرمى (30).

فرص المباراة

- أهدر أبو الذهب فرصة التقدم بالنتيجة برأسية أبعدها جعيدي بصعوبة بمساعدة القائم (11).

- مرت رأسية بني هاني بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى شباب الأردن (12).

- أهدر صبرة فرصة ثمينة لتعديل الكفة بتسديده الكرة بجانب المرمى (41).

- تألق جعيدي في التصدي لمحاولة الروشدي (46).

اضافة اعلان





لاعب الفيصلي حاتم الروشدي يحاول المرور من لاعب شباب الأردن محمد أبو طه -(تصوير: أمجد الطويل)





لاعب الوحدات أحمد سريوة يتقدم بالكرة أمام لاعب شباب العقبة كريستيان فارجاس - (من المصدر)