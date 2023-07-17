فوزان للوحدات والمحطة في "طائرة" الممتاز

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حقق فريقا الوحدات والمحطة الفوز في منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة مساء اليوم.وتغلب فريق الوحدات على التعاون بنتيجة 3-1، بواقع 25-10، 24-26، 25-11، و25-19، في المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي شهدت فوز المحطة على ديرعلا بنتيجة 3-0، بواقع 25-13، 25-13، و25-12، لحساب الجولة الثالثة من إياب الدوري الذي حسمه شباب الحسين قبل عدة جولات من نهايته.ورفع الوحدات رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي التعاون عند 6 نقاط، ووصل المحطة عند النقطة 13 نقطة، حيث هبط التعاون وديرعلا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.وتتجدد المنافسة في ذات الجولة يوم غد الثلاثاء، عندما يلتقي عيرا (19) نقطة مع العودة (17) نقطة عند الساعة 6 في صالة قصر الرياضة، فيما يلعب شباب الحسين المتصدر برصيد 27 نقطة، مع الكرمل (12) نقطة عند الساعة 8 في الصالة نفسها.