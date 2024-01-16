الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فوز جديد يقرب سمرين من نادي المائة في ملاكمة المحترفين

الملاكم بدر سمرين يوجه لكمة لمنافسه البريطاني جيف أوفوري - (من المصدر)
الملاكم بدر سمرين يوجه لكمة لمنافسه البريطاني جيف أوفوري - (من المصدر)
 وصل لاعب الملاكمة الاحترافية بدر سمرين للفوز العاشر على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعد أن أبهر الجميع في مستواه القوي المتصاعد بالنزالات الماضية، وآخرها في عرض "راسينج ستارز" الذي أقيم في أبو ظبي بمشاركة 8 لاعبين عرب وأجانب.اضافة اعلان
ونجح سمرين البالغ من العمر 23 عاما، في الفوز بالنقاط على منافسه البريطاني جيف أوفوري البالغ من العمر 33 عاما في الوزن الخفيف تحت 61.2 كغم، بإجماع القضاة، ليؤكد أفضليته المستمرة من نزال لآخر على جميع منافسيه الذين عجزوا عن مجاراته، في إشارة إلى قوته في رياضة "الفن النبيل" وتطوره الملحوظ خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يدخل سمرين في قائمة المائة الأوائل يالتصنيف الجديد، بعد أن كان في المركز 124 عالميا من أصل 2251 لاعبا، حيث كان مطالبا بالفوز في اللقاء الماضي من أجل قفزة نوعية تمكنه من تحقيق هدفه، والذي يتصاعد من عام لآخر.
وأشار سمرين في حديثه لـ "الغد"، إلى أن اللقاء كان صعبا جدا، حيث تمتع منافسه بالقوة والأسلوب الغريب في اللعب، ما جعله يستمر حتى النهاية، وإعلان الفوز عليه بالنقاط، بعكس 8 مواجهات ماضية لبدر في مسيرته الاحترافية انتهت بالضربة القاضية.
وتابع: "التحضيرات للقاء كانت جيدة، والفوز جاء بعد منافسة صعبة لم أكن أتوقعها، حاولت تدارك طريقة لعبه ومحاولة اللعب على سلبياته، ونجحت بفضل تعليمات المدرب الفلبيني روبرت تورما في تحقيق الهدف الذي سعيت له".
وأوضح سمرين إلى أنه سيعمل خلال العام الحالي على المشاركة في 5 نزالات على الأقل، والمنافسة على لقب دولي، حيث يعتبر بأن طموحاته لا تتوقف في خوض النزالات فقط، بل الظفر بألقاب متعددة، من أجل تأكيد تطور الملاكمة الأردنية في الاحتراف والهواة على حد سواء.
وواصل: "حينما أصبح بطلا للعالم سأبذل قصارى جهدي بأن أدافع عن لقبي في الأردن على أرضي وبين جماهيري، وهو حق مشروع لأي لاعب يصبح المركز الأول عالميا، وأنصح العديد من اللاعبين الأردنيين الذين يمتلكون الإمكانيات الجيدة بدخول عالم الاحتراف".
وشكر سمرين الذين ساهموا في تحقيق هدفه في النزال الذي قد يعد الأصعب في مسيرته الاحترافية، ومنهم حكومة أبو ظبي التي تقدم له كافة التسهيلات لبلوغ القمة، إلى جانب الجماهير الأردنية والأهل والأصدقاء الذين يشدون من أزره قبل كل مواجهة.
وجاءت انتصارات سمرين التسع السابقة في الأعوام الثلاثة الماضية، 4 منها في العام 2021 على كل من الغاني جوشوا بارنور، المصري معز علام، الأوزبكي شاروبيدين جورخونوف والهندي ديجاري ماهيش، فيما فاز في العام 2022 على كل من التشيكي دينيس بارتوس، الأذري فؤاد تارفيردي والأوزبكي مورودجون يوكوبوف، قبل أن يسجل فوزين في العام الماضي 2023 على الروماني فيوريل سيميون والمكسيكي خوسيه جونزاليس. 
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