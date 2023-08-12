فوز مثير للحسين على كفر سوم بـ"يد الأولى"

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حقق فريق الحسين فوزا مثيرا بتغلبه على فريق كفرسوم بنتيجة 27-25، وذلك في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أداء قوي من الفريقين، خصوصا في الدقائق الأخيرة التي تقلبت فيها النتيجة، ليتمكن الحسين من حسم المباراة لمصلحته بفارق هدفين، والتقدم بكل قوة للمنافسة على الدخول إلى المربع الذهبي للمسابقة، ليرفع الحسين رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي فريق كفرسوم من دون نقاط.وكانت لقاءات الجولة الثالثة التي جرت أول من أمس قد شهدت فوز فريق السلط على فريق القوقازي بنتيجة 38-27، وفاز فريق الكتة على فريق العربي بنتيجة 29-28.إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة الثامنة، ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة الحسين بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.