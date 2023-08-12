الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

فوز مثير للحسين على كفر سوم بـ"يد الأولى"

لاعب الحسين حسن الصفوري يحاول اختراق دفاع كفرسوم-(من المصدر)
لاعب الحسين حسن الصفوري يحاول اختراق دفاع كفرسوم-(من المصدر)
 حقق فريق الحسين فوزا مثيرا بتغلبه على فريق كفرسوم بنتيجة 27-25، وذلك في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أداء قوي من الفريقين، خصوصا في الدقائق الأخيرة التي تقلبت فيها النتيجة، ليتمكن الحسين من حسم المباراة لمصلحته بفارق هدفين، والتقدم بكل قوة للمنافسة على الدخول إلى المربع الذهبي للمسابقة، ليرفع الحسين رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي فريق كفرسوم من دون نقاط.اضافة اعلان
وكانت لقاءات الجولة الثالثة التي جرت أول من أمس قد شهدت فوز فريق السلط على فريق القوقازي بنتيجة 38-27، وفاز فريق الكتة على فريق العربي بنتيجة 29-28.
إلى ذلك تبدأ لقاءات الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة الثامنة، ويلتقي يوم السبت المقبل فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة الحسين بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.
ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة. 
المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة - (تصوير: أمجد الطويل)

العبابنة: مستوى المحليين غير ثابت.. وتعادل الوحدات نقطة انطلاق الجليل منذ2 ساعة

الاتحاد الأردني لكرة القدم

أندية المحترفين تأمل برد "اتحادي" إيجابي بشأن مطالبها منذ2 ساعة

لاعب جورجيا تورنوكي شينجيليا يحاول المرور أمام متابعة مزدوجة من لاعبي المنتخب الوطني شاهر والنجداوي - (من المصدر)

منتخب السلة يخسر وديا أمام جورجيا ويلاقي إيران اليوم منذ2 ساعة

صراع على الكرة بين لاعب شباب الأردن أحمد صبرة ولاعب سحاب ورد البري - (تصوير: أمجد الطويل)

سحاب يتخطى شباب الأردن بصعوبة في دوري المحترفين منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

مغير السرحان يتعادل مع معان بدوري المحترفين

منذ 45 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني محمود الطرايرة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه - (من المصدر)

حرفية العمل في "التايكواندو" تبشر بإنجازات فنية وإدارية جديدة

منذ2 ساعة
اتحاد المصارعة

سحب قرعة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما اليوم

منذ2 ساعة
تشكيلة فريق الوحدات في إحدى المباريات الرسمية المحلية مؤخرا - (من المصدر)

الوحدات يسافر إلى دبي.. وغضب من قرار المشاركة

منذ2 ساعة
بطلة السيدات الواعدة ربى القضاة تتصدر فئة تحت 16 سنة في "شطرنج" الفئات العمرية - (الغد)

"الشراكة" تفرض نفسها في صدارة "شطرنج" الفئات العمرية

منذ2 ساعة
كرة سلة

خزنة.. طموحات كبيرة وشغف متواصل للارتقاء برسالة التحكيم

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ2 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 