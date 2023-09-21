الخميس 21 أيلول 2023
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في خطوة احتجاجية.. لاعبو الرمثا وسحاب يرفضون دخول الملعب والحكم ينهي المباراة

فريقا الرمثا وسحاب يمتنعان عن اللعب التزاما بقرار تعليق المشاركة في الدوري
فريقا الرمثا وسحاب يمتنعان عن اللعب التزاما بقرار تعليق المشاركة في الدوري


لم تقم مباراة ناديي الرمثا وسحاب ضمن افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم؛ وذلك التزاما بقرار الأندية تعليق مشاركتها في المنافسات، بعد رفضهما دخول ملعب البترا في عمّان.اضافة اعلان
وأطلق حكم المباراة صفارة نهاية اللقاء بعد عدم دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب.
وكان رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي، قد قال لـ "المملكة" إن الفريق لن يخوض مباراته أمام نظيره سحاب.
وأكد أن الفريق لن يلعب المباراة أمام سحاب رغم توجهه إلى ملعب البترا في عمّان الذي سيستضيف المباراة. وكان من المقرر أن تنطلق المباراة عند السادسة مساء الخميس.
تطالب الأندية بـ 200 ألف دينار إضافية للموسم الحالي كمبلغ رعاية لها.
وفي وقت سابق الخميس، أقر اتحاد كرة القدم حزمة إجراءات مالية في محاولة للتخفيف عن الأندية في دوري المحترفين.
وحذر الاتحاد في كتابه المرسل للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.
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