قائمة منتخب السيدات الأولية غير محصنة من الانتقادات

مهند جويلس

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أبدى عدد من المتابعين ملاحظات عدة على قائمة منتخب السيدات لكرة القدم الأولية، تحضيرا لمواجهتي هونغ كونغ الوديتين يومي 26 و29 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.ويتجمع "النشميات" للمرة الأولى بعد قرابة 5 أشهر، حيث شارك المنتخب في تصفيات قارة آسيا لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بأوزبكستان، وودع من الدور الأول للتصفيات بنتائج متواضعة للمنتخب الذي كان يحتل وقتها الصدارة العربية.ويبدأ المنتخب رحلته تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بقيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب الوطني ماهر أبو هنطش، والذي تسلم زمام المبادرة فور إقالة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، الذي فشل في تحقيق ما هو مطلوب منه مع المنتخب.وواصل المنتخب استبعاد لاعبة اتحاد جدة السعودي شهناز جبرين، بعد عدم التحاقها بالمنتخب بالتجمع الأخير، على الرغم من أنها أفضل اللاعبات في الأعوام الماضية في مركز الجناح الهجومي، وتقدم مستويات جيدة مع فريقها الذي انضمت إليه في الموسم الماضي، فيما تغيب بداعي الإصابة لاعبة الوسط تسنيم أبو الرب.وضمت القائمة الأولية التي أعلن عنها أبو هنطش أول من أمس لمنتخب السيدات 34 لاعبة، وهن شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، رنيم الداود، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.وبرز خلال الفترة الماضية عدد كبير من اللاعبات اللواتي يستحقن على الأقل التواجد في القائمة الأولية، ومنهن مدافعات الأرثوذكسي لما العمري، سبأ الصقور وشذى سهاونة، ولاعبة الاستقلال أسيل الخواجة، ومدافعة عمان اف سي لوجين البطوش، ولاعبة الأرثوذكسي انشراح حياصات.ومن أبرز اللاعبات اللواتي استغرب عدد من المتابعين ضمهن، سرين احريبي، التي لم تشارك سوى لدقائق قليلة خلال الموسم بشكل عام، إلى جانب المدافعة رند أبو حسين التي عادت مؤخرا من الإصابة التي غيبتها الموسم بأكمله تقريبا، والأمر ينطبق أيضا على لانا فراس، ريتال الشوبكي وتسنيم اسليم.كما تضم القائمة لاعبات لم يشاركن كثيرا، ولم يقدمن المستوى الفني المطلوب، مثل صوفيا حداد، لينا الصاحب، أنفال الصوفي، مثلما تشهد القائمة استدعاء لاعبات جدد برزن مؤخرا مثل رزان الزاغة، ليان عجارمة، سلوى خليل وجنى العيساوي.وتبدأ تدريبات المنتخب الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر الحالي، بحضور جميع اللاعبات المحليات، على أن تنضم اللاعبات المحترفات في الخارج بأوقات مختلفة، إذ تلعب سارة أبو صباح مع فريق يونيون برلين الألماني، فيما تتواجد في السعودية 5 لاعبات، وهن: ملك شنك (الاتحاد)، آية المجالي (الأهلي)، هيا خليل (جدة)، مي سويلم (الشباب) وميساء جبارة (النصر).ويحتل المنتخب المركز 73 عالميا والمركز 13 آسيويا، فيما يتواجد منتخب هونغ كونغ في المركز 77 عالميا و14 على الصعيد الآسيوي.بدوره، ذكر مدرب فضل عدم ذكر اسمه لـ "الغد"، أن هناك لاعبات تواجدن في القائمة رغم عدم مشاركتهن خلال الموسم بشكل كبير، مضيفا أنه لا داعي لانضمامهن في الفترة الحالية، مع استغرابه أيضا من عدم استدعاء لاعبات لفتن الأنظار إليهن بصورة ملحوظة من تطور فني وحضور مميز في الملعب.وقال المتابع للكرة النسوية محمود القدومي، إن القائمة شهدت تواجد 7 لاعبات على الأقل، لا يستحقين الحضور في الفترة الحالية، عطفا على ما تم تقديمه بالأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك لاعبات لم يتم استدعائهن أحق بتلك المقاعد الأولية.وبين القدومي أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملموسا في أداء المنتخب الوطني، ما يفرض عليه تدارك تلك الأخطاء باختيار العناصر التي تستحق الحضور مع المنتخب، موضحا بأن الخروج المؤلم من الدور الأول بالتصفيات الماضية بفوز وحيد وخسارتين كان قاسيا على الفريق.