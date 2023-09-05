قبل الاختبار الأول لعموتة.. كيف كانت انطلاقة المدربين مع "النشامى"؟

أيمن أبو حجلة

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تتجه الأنظار مساء غد نحو المغربي حسين عموتة، الذي سيخوض أول مباراة له كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم، أمام مضيفه المنتخب النرويجي، ضمن تحضيرات "النشامى" لانطلاق مشواره في تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.وتم تعيين عموته مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للعراقي عدنان حمد، ضمن سعي اتحاد الكرة، لتقديم صورة مميزة عن الفريق في نهائيات كأس آسيا أوائل العام المقبل في قطر، إضافة إلى تحقيق حلم الجمهور الأردني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.ومنذ أن ترك المصري الراحل محمود الجوهري منصبه كمدرب للمنتخب الوطني في العام 2007، أشرف على الفريق 11 مدربا قبل التعاقد مع عموته، 3 منهم تولوا المهمة على فترتين هم أحمد عبد القادر وعبدالله أبو زمع وعدنان حمد، فيما وافق 8 مدربين أجانب على تولي المنصب (من بينهم 3 مدربين عرب)، مقابل 3 محليين هم عبد القادر وأبو زمع وجمال أبو عابد.ووفقا للإحصائيات، استطاع المنتخب الوطني منذ انتهاء عهد الجوهري، تحقيق الفوز في 8 مباريات من أصل 14 كان يخوض فيها المدرب الجديد اختباره الأول مع الفريق، مقابل تعادلين و4 هزائم.البداية كانت عندما تولى البرتغالي نيلو فينجادا المنصب العام 2007، ليحقق المنتخب الوطني الفوز في أول مباراة تحت قيادته، على البحرين 3-1، في لقاء ودي أقيم بالمنامة يوم السابع من أيلول (سبتمبر) العام ذاته، وحينها سجل أهداف النشامى كل من عوض راغب (هدفان) ومهند محارمة.واستلم حمد تدريب المنتخب الوطني للمرة الأولى لفترة استمرت حوالي 4 أعوام، وجاءت مباراته الأول مع الفريق أمام زيمبابوي وديا في عمان يوم الثالث عشر من أيار (مايو) العام 2009، فتحقق الفوز بهدفين نظيفين سجلهما عبدالله ذيب ولؤي عمران.ترك حمد منصبه في العام 2013، فحل مكانه المصري حسام حسن، الذي انطلق مشواره مع الفريق يوم السادس من آب (أغسطس) العام ذاته، من خلال الفوز على المنتخب الفلسطيني في مباراة ودية بنتيجة 4-1، وسجل الأهداف في ذلك اليوم كل من حسن عبد الفتاح وأحمد هايل وسعيد مرجان وابراهيم الزواهرة.واستلم المدرب الوطني أحمد عبد القادر المهمة مؤقتا خلفا لحسن، وخسر مع الفريق مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي المضيف 0-2 يوم الرابع من أيلول (سبتمبر) العام 2014، قبل أن يسلم الراية للإنجليزي راي ويلكينز، الذي بدوره سقط في اختباره الأول أمام الكويت وديا 0-1 في عمان، يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) العام ذاته.عاد عبدالقادر ليتولى المنصب مجددا، فخسر مباراته الأولى مرة ثانية أمام المنتخب السوري الضيف بهدف نظيف يوم السادس والعشرين من آذار (مارس) العام 2015، ثم ترك منصبه للبلجيكي بول بوت الذي تعادل في اختباره الأول مع قيرغيزستان 0-0 ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في عمان.لم يستمر بوت طويلا، فحل مكانه المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، الذي قاد المنتخب الوطني لفوز ودي تاريخي على المنتخب المصري المضيف، بهدف أحرزه أحمد سمير يوم السابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) العام 2016.ولجأ اتحاد الكرة مجددا إلى المدرسة الإنجليزية، من خلال التعاقد مع مدرب توتنهام السابق هاري ريدناب، الذي بدورره حقق مع الفريق فوزا كاسحا في مباراته الاولى، على منتخب بنجلاديش بثمانية نظيفة أحرز منها حمزة الدردور "هاتريك"، مقابل هدف لكل من عبدالله ذيب ويوسف الرواشدة وبهاء فيصل ويوسف النبر وأحمد سمير، في عمان ضمن تصفيات كأس العالم 2018 يوم الرابع والعشرين من آذار (مارس) العام 2015.وبعد الخسارة في مباراته الثانية أمام أستراليا، ترك ريدناب منصبه لأبو زمع، الذي افتتح فترته الثانية كمدرب للمنتخب الوطني، بالفوز على المنتخب الإماراتي 3-1 ضمن بطولة كأس ملك تايلاند في 3 حزيران (يونيو) العام 2016، وسجل الأهداف حينها كل من بهاء عبدالرحمن وحمزة الدردور ومهند خيرالله.استعان اتحاد الكرة بالمدرسة العربية مرة أخرى، من خلال التعاقد مع الإماراتي عبدالله المسفر، الذي بدأ حملته بفوز ودي على جورجيا بهدف نظيف لحمزة الدردور، يوم 25 كانون الثاني (يناير) العام 2017 في الإمارات.ووضع الاتحاد ثقته بالمدرب الوطني، من خلال تعيين جمال أبو عابد كمدرب للمنتخب الوطني، فحقق الفريق تحت إشرافه، الفوز بمباراته الأولى على كمبوديا بهدف نظيف أحرزه منذر أبو عمارة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2017، ضمن تصفيات كأس آسيا 2019.ويعتبر فيتال بوركيلمانز، ثاني مدرب بلجيكي يستلم المنصب، فتعادل في مباراته الأولى مع الفريق مع المنتخب العماني 0-0 وديا في عمان يوم الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) العام 2018.وبعد الاستغناء عن خدمات بوركيلمانز، عاد العراقي حمد بتولي تدريب الفريق في فترته الثانية، بيد أنه تلقى الخسارة في مباراته الأولى أمام منتخب هاييتي 0-2 في مسعكر تدريبي بالبحرين يوم الرابع من أيلول (سبتمبر) العام 2021.