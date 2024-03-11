قدامى أمانة عمان يظفر بلقب بطولة "يوم المدينة السنوية"

أحرز فريق قدامى أمانة عمان؛ لقب بطولة "يوم المدينة السنوية"، عقب فوزه على فريق بلدية لواء عين الباشا بنتيجة (4-1)، في المباراة الختامية التي شهدتها صالة الأمير فيصل في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية. اضافة اعلان

وتوج المدير التنفيذي للشؤون الرياضية م. إيهاب الدباس، بحضور مدير المرافق والبرامج الرياضية إبراهيم الهبارنة، فريق أمانة عمان بكأس البطولة، كما قام بتقليد لاعبي بلدية لواء عبن الباشا الميداليات الفضية، وفريق بلدية سحاب الميداليات البرونزية.

ويحظى فريق قدامى اللاعبين في أمانة عمان، باهتمام ومتابعة مباشرة من مدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية، ورئيس القسم محمد نوفل، وحقق مؤخرا العديد من البطولات تحت قيادة المدرب رائد عصفور.

وتعد دائرة المرافق والبرامج الرياضية، من الدوائر الفاعلة بأمانة عمان الكبرى، في إقامة النشاطات الرياضية لمختلف الألعاب وعلى مدار العام.