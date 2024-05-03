قرعة تصفيات بطولة العالم لـ"شباب اليد" تسحب اليوم في الأردن

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تشهد قاعة الراحل عبدالله أبو نوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، مراسم قرعة البطولة الآسيوية الـ18 للشباب بكرة اليد مواليد 2004-2005، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها بولندا صيف العام المقبل.وتشهد البطولة، بعد إغلاق باب التسجيل في الأول من أيار (مايو) الحالي، مشاركة 13 منتخبا من القارة الآسيوية، هي إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين والصين تايبيه وهونغ كونغ وإيران والسعودية والبحرين والكويت وعمان الهند وقطر والكويت.وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، وسيختار المنتخب الوطني مجموعته بصفته البلد المنظم، فيما سيتم وضع المنتخب الياباني على رأس إحدى المجموعات كونه حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى وضع منتخبي الكويت والسعودية على رأس المجموعتين المتبقيتين نظرا لتصنيفهما في المستوى الأول.وتلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، إضافة إلى تأهلهما مباشرة إلى بطولة العالم، بينما تخوض بقية المنتخبات لقاءات تحديد المراكز.واتخذ الاتحاد الأردني، برئاسة الدكتور تيسير المنسي، الترتيبات كافة اللازمة لإنجاح مراسم سحب القرعة، التي يشرف عليها وفد من الاتحاد الآسيوي، في الوقت الذي سيتم فيه نقل القرعة على الهواء مباشرة على المنصات الرسمية للاتحاد الأردني.وينتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي بعد سحب القرعة جدول مباريات البطولة، والتي ستشهد إقامة 5 مباريات يوميا في الدور الأول، في الوقت الذي ستقام عليه المباريات في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وإقامة بعض المباريات في صالة قصر الرياضة، خصوصا تحديد المراكز، مثلما تم اعتماد صالات الكلية العلمية الإسلامية وجامعة فيلادلفيا لاحتصان تدريبات المنتخبات المشاركة.وكان وفد من الاتحاد الآسيوي قد زار الأردن في وقت سابق، واطلع على التحضيرات الفنية والإدارية التي أعدها الاتحاد لاستضافة البطولة، حيث تفقد الصالات الرياضية والفنادق، وأبدى ارتياحه للإجراءات والمتطلبات كافة التي وفرها الاتحاد.