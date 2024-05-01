قرعة تصفيات "طائرة" آسيا للناشئين تسحب اليوم.. وانطلاق دورة المدربين

مصطفى بالو

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عمان- تسحب قرعة التصفيات الآسيوية لكرة الطائرة للناشئين مساء اليوم، والتي تجري عبر تقنية "الزوم"– عن بعد-، من قطر مقر اتحاد غرب آسيا، بمشاركة ممثلي منتخبات كل من عُمان –المستضيف-، الأردن، قطر ولبنان، المتنافسة في التصفيات التي تقام خلال الفترة 8-13 أيار (مايو) الحالي.وقال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات في رده على استفسارات "الغد": "هذه القرعة ستوزع مباريات المنتخبات الأربعة على أيام التصفيات، ونحترم طموح جميع الفرق المتسابقة نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية، وإن كنا نرى الحظوظ متساوية فيما بينها، إلا أن المنتخب الوطني للناشئين لن يتنازل عن التأهل، ولدينا ثقة كبيرة بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، بتقديم ما يليق بسمعة وتطور الطائرة الأردنية في التصفيات القارية".وأضاف: "تابعنا تدريبات المنتخب الوطني، والتقينا بمنظومته الفنية والإدارية واللاعبين مؤخرا، ونعايش الجهد المبذول بهدف تجهيز منتخب المستقبل، بما بتناسب مع حجم المشاركة القارية والهدف المرصود فيها، ورأيت الحماس والإصرار والعزيمة والمعنويات العالية لدى اللاعبين، وهي أسلحة مهمة يتميز بها "النشامى" في مختلف الرياضات، وتبنى عليها الأمور الفنية والتكتيكية، ويملك المنتخب الوطني خامات واعدة وطموحة، وننظر إلى هذا المنتخب، على أنه مستقبل اللعبة، ضمن خطة الإحلال والتجديد التدريجي، والحفاظ على تعاقب الأجيال لخدمة الطائرة الأردنية".من جانبه، بين المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي، أن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخلال اجتماعها مع مجلس اتحاد الطائرة مؤخرا، ثمن دعم المجلس للمنتخبات الوطنية، وتذليل الصعوبات بهدف الوصول إلى أفضل المخرجات سواء على صعيد الأداء أو النتائج، مشيرا إلى أننا نرصد المنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية، ومنوها إلى أن المنتخب الوطني يتطلع إلى بداية قوية في أولى مبارياته بالتصفيات بغض النظر عن المنافس الذي سيلاقيه في المباراة الأولى-، ولافتا إلى أن منتخب الناشئين يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وطالبناهم يتقديم أفضل ما لديهم بدنيا وذهنيا وفنيا خلال مباريات التصفيات، وعليهم النظر للفوز بكل مباراة، بما يقصر المسافة نحو إحدى بطاقتي التأهل إلى النهائيات الآسيوية.-على حد تعبير الوسلاتي-.وفي السياق ذاته، أكد مدرب منتخب الناشئين حسين سويلم، أن المنتخب الوطني أنهى استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية، مشيرا إلى التنسيق وتوزيع الأدوار والتفاهم بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، موضحا أن خطة الإعداد، لاقت الدعم الكبير من اتحاد اللعبة، ومشيدا بالتزام وتطور مستوى اللاعبين، متمنيا أن يحالفهم الحظ في تحقيق نتائج إيجابية، والعودة بإنجاز جديد للطائرة والرياضة الأردنية.دورة دولية للمدربينمن جهة أخرى، تنطلق فعاليات دورة المدربين الدولية في مقر اتحاد الكرة الطائرة اليوم، والتي يحاضر فيها المحاضر الدولي رزق الشيباني، وتستمر فعالياتها في محاضرات نظرية وعملية للمستوى الأول، حتى السادس من أيار (مايو) الحالي، والتي تشهد مشاركة 43 دراسا أردنيا وعربيا، حيث تأتي هذه الدورة نتاج التعاون والمكانة وتطور الكرة الطائرة الأردنية، في الوقت الذي ينظر اتحاد اللعبة إلى توفير فرص التطوير أمام جميع أركانه، وسبق وأن استضاف العديد من الدورات الدولية، وسمى المدربين والحكام إلى دورة متقدمة في جميع الجوانب التي تخص الكرة الطائرة."الشاطئية" بحلة جديدةبدأت أعمال الصيانة والتاهيل لملاعب "الأميرة آية" الشاطئية بمدنية الحسين للشباب، وإنشاء ملعب تدريبي ثالث، إلى جانب الملعبين المخصصين، لاستضافة مبرايات بطولتي غرب آسيا والعربية خلال الفترة 20- 28 أيار (مايو) الحالي، وتتكاتف الجهود لإظهار الملاعب بحلة جديدة، على صعيد الملاعب والمدرجات والأروقة الخاصة باللعبة، والتي تاتي ضمن جهود اتحاد الكرة الطائرة، لتحقيق النجاحين التنظيمي والفني المأمولين، على غرار ما حققه في استضافة بطولات عربية وإقليمية سابقة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.يذكر، أن منتخبانا الوطنية للرجال والسيدات، تواصل التدريبات الاستعدادية بقيادة المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده اسماعيل توفيق، منذ فترة طويلة، وهدف الجهاز الفني إلى رفع الجاهزية البدنية والذهنية والتكنيك والتكنيك، بما يضمن تقديم المنتخبات الوطنية بشكل تنافسي نحو منصات التتويج، حيث يضم منتخب الرجال كلا من: ياسر عثمان، خالد أبومشرف، أحمد العواملة وعبدالله سعيفان، فيما يضم منتخب السيدات كلا من: رهف حيمور، رغد حيمور، فرح العطعوط وغيداء العشوش.