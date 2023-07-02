قرعة متوازنة للمنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة في الدورة العربية

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

أجرت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية، قرعة مسابقة كرة السلة 3×3 للفئة تحت 23 عاما، والتي ستقام في ملعب "واقنوني" وسط العاصمة الجزائرية في الفترة من 13 إلى 15 تموز (يوليو) الحالي.وطبقا للقرعة، فقد حل المنتخب الوطني لفئة الشباب تحت 23 عاما في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، تونس والجزائر وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، قطر والسعودية وليبيا والعراق وموريتانيا، بحيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.واقتصرت المشاركة العربية عند الشابات على 4 منتخبات، وهي: المنتخب الوطني والجزائر والسعودية وتونس، وستتأهل الفرق الأربعة للدور قبل النهائي بغض النظر عن نتائجهم في الدور التمهيدي.ويضم المنتخب الوطني للشباب كلا من اللاعبين: خالد الظاهر وأدهم الدجاني وعاكف الشياب ومحمد الشمالي، فيما يضم منتخب الشابات، كلا من اللاعبات: ذكرى شحادة وجانسيت يالتشين وهبة ملكاوي وماسا النوباني، بقيادة المدرب هيثم طليب.ورفع المنتخب الوطني للشباب من وتيرة تحضيراته، أملا في الظهور بصورة جيدة، خصوصا بعد الإخفاق المتواصل على مستوى الشباب في اللعبة، وآخرها فشل تحقيق الفوز في أي جولة من المراحل الست لبطولة دوري الأمم، والتي أقيمت مؤخرا في قطر، بمشاركة منتخبات، السعودية وتركمانستان وقطر "الدولة المستضيفة".وتبدو الصورة مختلفة لدى السيدات، حيث ترجمت لاعبات المنتخب الوطني للسيدات، ذكرى شحادة وجانسيت يالتشين وهبة ملكاوي وماسا النوباني، تفوق كرة السلة الأردنية مقابل نظيراتها في الخليج العربي ودول وسط آسيا، بعدما نجحن في تحقيق الفوز بـ5 جولات من إجمالي 6 مراحل للبطولة، ليبلغن نهائيات بطولة منغوليا، والتي تعتبر المحطة التأهيلية الأخيرة إلى بطولة العالم لثلاثيات كرة السلة، التي تحتضنها بولندا في أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.وتشكل دورة الألعاب العربية، اختبارا حقيقيا للوقوف على قدرات المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة، وربما ستكون هناك فرصة متجددة أمام اللجنة المؤقتة لتقييم ملف اللعبة بعناية أكثر، سواء من خلال تجديد الثقة بالمدرب الحالي، أو إسناد ملف الإدارة الفنية لإحدى الكفاءات المحلية أو الأجنبية، القادرة على وضع اللعبة في مسارها الصحيح.