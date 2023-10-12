قطيشات: الأردن يستضيف العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية

مصطفى بالو

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كشف نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن استضافة بطولات أندية الرجال والسيدات والواعدين العربية للموسم المقبل 2024، والبطولة العربية للناشئين والبطولة العربية للسيدات، والبطولة العربية لأندية السيدات في الموسم 2025، مشيرا إلى أن الاتحاد الأردني سيشارك في جميع البطولات ولجميع الفئات للجنسين، ضمن مساعي التطوير ورفع المستويات وتحقيق الإنجازات الوطنية وتأكيد حضور الطائرة الأردنية، بحسب توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل.وحول موعد استضافة البطولات العربية في عمان وبدء التحضيرات الإدارية، رد القائم قطيشات: " حدد اتحاد العربي موعد بطولة الاندية العربية للرجال في عمان في النسخة 42، خلال الفترة 17- 29 شباط (فبراير) المقبل، وموعد بطولة الواعدين تحت 17 سنة- في عمان خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وبطولة أندية السيدات في كانون الثاني (يناير) 2025 في عمان".وزاد قطيشات: " تحضيراتنا تتوزع في اتجاهين، الأول من الناحية الإدارية والتنظيمية، ولدينا خطة تتفرع فيها اللجان العاملة، وتلتقي الجهود نحو تحقيق النجاح المأمول على غرار الاستضافات السابقة، وسنبدأ في تجهيز الصالات الخاصة بالمباريات الرسمية والتدريبية، خاصة وأن هناك لجانا من الاتحاد العربي ستشكف على جهوزية الصالات قبل موعد استضافة البطولة، إلى جانب جلب الرعاة والداعمين التي تساعدنا في تنفيذ خططنا بشكل متكامل وشمولي لجميع حاجيات النجاح الإداري".وأضاف: "ويتركز الاتجاه الثاني نحو تجهيز أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية بمستوى الأحداث العربية، ونعتبر أنفسنا والأندية في "خندق" واحد، ونشترك في هدف تأكيد الحضور والإنجاز للطائرة الأردنية، وسنوفر لممثلينا شباب الحسين وعيرا كل أشكال الدعم، وننظر بذات الاتجاه نحو تجهيز المنتخبات الوطنية للاستحقاقات العربية، حيث تواصل المنتخبات لجميع الفئات والجنسين تدريباتها، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي وجهازه الوطني المعاون، ونوجه بوصلتنا نحو منصات التتويج العربية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".وعن أجندة الاتحاد العربية للموسم 2024-2025 واهتمام الاتحاد بالمشاركة في جميع الاستحقاقات، أجاب قطيشات: " ما تاكيده على عزم اتحاد الكرة الطائرة على المشاركة في جميع الاستحقاقات العربية للجنسين، حيث مسابقة الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية السابعة للسيدات، والتي ستقام في الشارقة خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، والبطولة 31 للرجال، والبطولة 21 للسيدات العربية، والبطولة العربية الثانية للناشئين والأولى للنشات للكرة الطائرة الشاطئية التي ستقام في في سورية خلال آب (أغسطس) المقبل، والبطولة العربية 23 للرجال في البحرين في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وسنواصل مشاركاتنا في الموسم 2025، حيث البطولة 43 للاندية العربية في تونس في شباط (فبراير)، والبطولة العربية 32 للرجال و22 للسيدات للكرة الشاطئية، والبطولة الثالثة للناشئين والثانية للناشئات في لبنان خلال شهر آب (أغسطس)".