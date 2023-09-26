الثلاثاء 26 أيلول 2023
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قطيشات: تضافر الجهود ساهم بإنجاح موسم "الكرة الطائرة"

نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات خلال اجتماعه بلجنة المسابقات - (الغد)
نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات خلال اجتماعه بلجنة المسابقات - (الغد)
أكد جهاد قطيشات نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أن تضافر الجهود، ووقوف الأندية واللجان والحكام والجماهير بجانب الاتحاد، ساهم بشكل كبير في إنجاح نشاطات الموسم الحالي 2023، والذي شارف على الانتهاء بعد سلسلة من البطولات الرسمية التي أقيمت على مدار العام.اضافة اعلان
وقال قطيشات خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة المسابقات: "تميز موسم 2023 بحرص منظومة اللعبة على إنجاح بطولاته كافة، والحمد لله وبفضل هذا الحرص وتعاون الجميع مع الاتحاد في إخراج موسم متميز من الجوانب كافة، والذي عزز من تطلعات الاتحاد في مواصلة إقامة البطولات المحلية سعيا للارتقاء باللعبة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية".
وخلال الاجتماع الذي حضره أمين سر الاتحاد اسماعيل السراحنة، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، طلب قطيشات من لجنة المسابقات البدء في تحضير لإقامة المسابقات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مواعيدها لتتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، والأندية المحلية، والتي ستشارك في جملة من البطولات العربية والإقليمية العام المقبل، مثلما قدم قطيشات شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء لجنة المسابقات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طيلة الموسم، والتي أسهمت في إنجاح البطولات والنشاطات المختلفة.
بدوره، عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عبدالسلام جابر عن شكره إلى أسرة الاتحاد الأردني على تعاونها المتميز مع اللجنة، والذي أثمر عن إنجاح البطولات المحلية، لافتا إلى أن اللجنة بدأت في وضع التصورات الأولية لبرمجة البطولات المحلية لتتناسب مع الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية.
وكان قطيشات، أعلن عن استضافة الأردن لبطولة الأندية العربية، التي ستقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، واستضافة بطولة غرب آسيا للشباب خلال شهر آب(أغسطس) المقبل، إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية، ومشاركة المنتخب الوطني للواعدين والسيدات في الاستحقاقات المقبلة، مثلما أكد إقامة بطولة غرب آسيا للأندية والتي أعلن الاتحاد العماني عن استضافتها العام المقبل أيضا.
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