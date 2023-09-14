قفزة هائلة لـ"صقور السيدات" تضعه في المركز 59 عالميا

خالد تيسير العميري

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حقق المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، قفزة كبيرة على سلم التصنيف العالمي للاتحاد الدولي بكرة السلة “فيبا”، متقدما 17 مركزا دفعة واحدة، ليحتل المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة.وتأتي هذه القفزة لـ “صقور السيدات”، بعدما حل رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي اختتمت مؤخرا في العاصمة التايلندية بانكوك، عقب خسارته أمام تايلند (52-66)، ليفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، والتي خطفتها أندونيسيا بفوزها على إيران (55-54). وجاءت هذه القفزة الكبيرة، تأكيدا لتطوير أداء المنتخب ونتائجه، ما يشكل مسؤولية أكبر على اللاعبات في المرحلة المقبلة بحثا عن مزيد من الإنجازات.وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز، تأهل للدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية، بعد تصدره لمجموعته الثانية بـ “العلامة الكاملة” بفوزه على منتخبات، تايلند (74-71) وسريلانكا (82-41) وكازاخستان (74-65)، قبل أن يخسر من إيران في الدور نصف النهائي (54-72).ويأخذ المنتخب الوطني للسيدات، فترة استراحة سلبية مع غياب المنافسات، علما بأن الأندية النسوية ستكون أمام استحقاق مرتقب، يتمثل بالمشاركة في بطولة الشارقة الدولية، التي من المقرر تنظيمها في الربع الأول من العام الجديد 2024.ومن الجدير بالكر، أن المنتخب الوطني للسيدات، قفز 43 مركزا دفعة واحدة في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي “فيبا” في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2021، محتلا المركز 81 عالميا و 16 آسيويا و4 عربيا برصيد 76.3 نقطة آنذاك، وذلك بعد عودة المنتخب الوطني للمشاركة خارجيا بعد غياب دام 26 عاما، واحتل “صقور السيدات” المركز الثاني في نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للسيدات (المستوى ب).