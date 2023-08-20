الأحد 20 آب 2023
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قمصان الفرق السعودية تثري قطاع بيع الملابس الرياضية في الأردن

شاب يشتري قميص النصر السعودي من محل أدوات رياضية في عجلون - (من المصدر)
شاب يشتري قميص النصر السعودي من محل أدوات رياضية في عجلون - (من المصدر)
 انعكست التعاقدات التي أبرمتها الأندية السعودية مع نجوم كرة القدم العالميين، بشكل إيجابي، على حركة الشراء في سوق الملابس الرياضية في الأردن، عندما تضاعف الطلب بشكل لافت على شراء قمصان الأندية السعودية، خاصة فرق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.اضافة اعلان
وجاء هذا الإقبال، بسبب شعبية النجوم العالميين الذين انتقلوا للعب في الدوري السعودي، الذين يحظون بجماهيرية كبيرة في الشارع الرياضي الأردني.
وكشف أصحاب محلات رياضية في مناطق مختلفة في الأردن، عن إقبال ملحوظ على شراء قمصان الفرق السعودية، حيث الطلب بشكل كبير على قمصان كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، وكريم بنزيما لاعب الاتحاد، وساديو ماني لاعب النصر ورياض محرز لاعب الأهلي وغيرهم من النجوم.
وأوضح أصحاب محلات رياضية، في تصريحات لـ”الغد”، أن السؤال الذي تردد بشكل لافت في اليومين الأخيرين، يتعلق بقميصي اللاعب البرازيلي نيمار وحارس المرمى المغربي ياسين بونو اللذين انضما حديثا لفريق الهلال، حيث كان هناك مشجعون أردنيون يستفسرون عن قمصان لنادي الهلال تحمل اسم هذين النجمين.
وأكد صاحب محلات أدوات وملابس رياضية في عجلون خالد الخطيب، أن أعدادا كبيرة من المشجعين، خاصة من الشباب والأطفال، يحضرون إلى المحل، لشراء قمصان للأندية السعودية تحمل أسماء لاعبين عالميين، أمثال رونالدو وبنزيما ونيمار وفرمينيو وغيرهم من النجوم.
وبين الخطيب أن التعاقدات السعودية أثرت بالحركة الشرائية في المحل الذي يمتلكه؛ حيث بدأت قمصان النصر والهلال والاتحاد تتفوق في نسبة البيع على قمصان أندية عالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشيستر سيتي وليفربول وغيرها من الأندية العالمية.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد أن نشاط الأندية السعودية في التعاقدات، انعكس إيجابا على دخل المحل الذي يعمل به، من خلال بيع قمصان الأندية السعودية التي باتت مطلبا ملحا للكثير من المشجعيين، وهو أمر يسهم أيضا في رفع شعبية المنافسات السعودية في الأردن.
المدرب إبراهيم السقار، أكد ملاحظة تتمثل في أن عددا كبيرا من الأطفال الذين يمارسون كرة القدم في الحارات المحلية، باتوا يرتدون قمصان النصر والهلال والاتحاد والتي تحمل أسماء نجوم عالميين معروفين.
وأضاف “لا شك أن تواجد نجوم بحجم رونالدو ونيمار وياسين بونو وكريم بنزيما في الدوري السعودي، يشكل إثراء لكرة القدم السعودية والعربية، ويدفع أنظار العالم للتوجه إلى هذه المنطقة لمراقبة ومتابعة نجومهم المفضلين”.
وتطرق السقار إلى أن الكثير من الأهالي يتوجهون إلى محلات بيع الأدوات الرياضية في منطقته للسؤال عن قمصان لرونالدو وبنزيما، وهناك أيضا طلبات على ملابس الهلال السعودي التي تحمل اسم البرازيلي نيمار والمغربي ياسين بونو، والتي لم تصل إلى منطقته حتى الآن في ظل حداثة التعاقد مع هذين النجمين.
صاحب محلات بيع الأدوات الرياضية في منطقة البلد وسط العاصمة عمان، فضل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى قمصان النصر والاتحاد التي يعلقها خارج المحل، لبيعها للزبائن الذين باتوا يسألون بكثرة عن قمصان النجوم العالميين في الدوري السعودي.
وقال “في السابق، كان الإقبال كبيرا على بيع قميصي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ولكن في الموسمين الماضي والحالي، كان هناك إقبال لافت على شراء قميص النصر السعودي الذي يحمل اسم رونالدو، قبل أن تنشط الحركة في الموسم الحالي على قمصان النصر والأهلي والهلال في ظل التعاقدات اللافتة التي تضم نجوما عالميين يعرفهم الشارع المحلي جيدا”.
يشار إلى أن قمصان الأندية السعودية بدأت تتواجد بكثرة وبشكل لافت في السوق المحلية، خاصة في محلات بيع الأدوات الرياضية، في مؤشر على نجاح السعودية في التسويق لدوريها وأنديتها، ما ينعكس إيجابا على الدولة السعودية بشكل عام وكرة القدم السعودية بشكل خاص.
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