كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم يستعدان لدورة الألعاب العربية

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سيشارك منتخبي كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي ستقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى ١٥ الشهر المقبل.ويواصل منتخبي كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم تدريباتهم المكثفة وذلك من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الدورة العربية.هذا ويُمثل منتخب كرة الهدف كل من اللاعبين محمد السيد ومحمد الدقم وعماد عليان ومحمد بدر وعبد الرمحي وأسامة الزيود إضافةً إلى المدربين عبدالله الداغستاني وكمال ابراهيم.فيما سيمثل منتخب ألعاب القوى لذوي الهمم كل من، أحمد الهندي (الكرة الحديدية) ونيفين البيك (رمي الرمح) وتحت قيادة المدربين محمد الحراسيس وناصر خواجا.وأشار مدرب المنتخب الوطني لكرة الهدف، عبدالله الداغستاني، إلى أن الطموح كبير للمنافسة على الميدالية الذهبية في الدورة العربية لاسيما وأن الفريق حقق هذا العام ذهبية بطولة غرب آسيا وفضية بطولة العراق الدولية وأظهر المنتخب مستويات متقدمة.هذا ويُشارك في منافسات كرة الهدف في الدورة العربية ٥ منتخبات وهي الجزائر والسعودية وليبيا وقطر إضافةً إلى الأردن.من الجانب الاخر، أكد المدربان "الحراسيس وخواجا" على جاهزية كل من الهندي والبيك من أجل الصعود إلى منصات التتويج حيث يتدرب اللاعبين بشكلٍ منتظم استعداداً للدورة العربية".