كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم يستعدان للمشاركة في دورة الألعاب العربية

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سيشارك منتخبا كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم، في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي ستقام في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز (يوليو) المقبل.ويواصل منتخبا كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم تدريباتهما المكثفة، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الدورة العربية.ويمثل منتخب كرة الهدف كل من اللاعبين: محمد السيد ومحمد الدقم وعماد عليان ومحمد بدر وعبد الرمحي وأسامة الزيود، إضافة إلى المدربين عبدالله الداغستاني وكمال إبراهيم.فيما سيمثل منتخب ألعاب القوى لذوي الهمم كل من: أحمد الهندي (الكرة الحديدية)، ونيفين البيك (رمي الرمح)، وتحت قيادة المدربين محمد الحراسيس وناصر خواجا.وأشار مدرب المنتخب الوطني لكرة الهدف، عبدالله الداغستاني، إلى أن الطموح كبير للمنافسة على الميدالية الذهبية في الدورة العربية، ولا سيما أن الفريق حقق العام الحالي ذهبية بطولة غرب آسيا وفضية بطولة العراق الدولية، وأظهر المنتخب مستويات متقدمة خلال البطولتين.ويشارك في منافسات كرة الهدف في الدورة العربية 5 منتخبات وهي: (الجزائر، السعودية، ليبيا، قطر إضافة إلى الأردن).من جانب آخر، أكد المدربان الحراسيس وخواجا جاهزية كل من: الهندي والبيك من أجل الصعود إلى منصات التتويج، حيث يتدرب اللاعبان بشكل منتظم استعداداً للدورة العربية.