كرم اسماعيل.. موهبة أردنية تنتظر فرصتها في الملاعب القطرية

مصطفى بالو

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يجسد الواعد كرم اسماعيل، الذي لا يتجاوز 17 عاما من عمره، المثل القائل "الولد سر أبيه"، وهو الذي لقي التوجيه والدعم والتحفيز من والده لاعب البقعة السابق والمدرب الوطني في الفئات العمرية لنادي الشيحانية القطري ماهر إسماعيل، ليكشف عن موهبته منذ الرابعة من عمره، ويلحقه بالفئات العمرية لنادي البقعة، فبرزت إمكانياته قبل أن ينتفل إلى الملاعب القطرية برفقة والده.ويقول اسماعيل في رده على استفسارات "الغد": "لاحظ والدي شغفي بالكرة منذ نعومة أظفاري، وكلمات التحفيز من المتابعين لي في الحارة والمدرسة، حتى اصطحبني إلى ناديه الأم البقعة، وأنا أبلغ من العمر 7 سنوات، وشعرت وقتها بثقل المسؤولية، مع حديث ذكريات نجومية والدي مع كل من قابلني، إداريا ومدربا ولاعبا من رفاق دربه في المنافسات المحلية".وتابع: "اجتهدت في فرق الفئات العمرية لنادي البقعة، وتوقفت في محطة النادي الفيصلي، والتي تعلمت فيها الكثير خلال تواجدي في النادي لمدة سنتين، حيث أتقنت العديد من الدروس الكروية البدنية والتكتيكية وثقافة الفوز في نادي البطولات والتاريخ والجماهيرية، وبذلت قصارى جهدي لأكسب ثقة المدربين، ثم دخلت مراكز الأمير للواعدين، وعيني على ثمثيل المنتخبات الوطنية السنية".ويجد اسماعيل، أن خوضه التجربة في ملاعب الكرة القطرية صقلت موهبته كثيرا، موضحا: "منحني احتراف والدي للتدريب في قطر، تجربة كروية ثرية، حيث أقيم منذ سنوات، وعايشت انتقاله في تدريب العديد من الأندية القطرية للفئات العمرية، في ظل انبهاري بالإمكانات والبنية التحتية للكرة القطرية الهائلة، والجاذبية والمحفزة لبيئتها الاحترافية، وأنا الذي عايشت نهضتها واستضافتها للأحداث الكروية، وأهمها مونديال قطر 2022، والتحضير لاستضافة نهائيات آسيا بعد أيام".وأضاف: "بدأت تجربتي في الملاعب القطرية من بوابة النادي العربي، والذي شاركته التدريبات لأحتفظ بحالتي البدنية والفنية، خصوصا وأن تعليمات اتحاد الكرة هناك، لا تسمح لي باللعب رسميا لأي ناد إلا بعد إقامتي لمدة 5 سنوات".وزاد: "بعدها التحقت بفئات نادي السد، المعروف بإنجازاته للكرة القطرية محليا ودوليا، والذي تدربت في فئاته لمدة 3 سنوات، واستفدت كثيرا من توجيهات المدربين الجزائري نذير بلحاج والتونسي سليم الجرمي".وعن طموحاته الحالية والمستقبلية، أجاب كرم: "اكتسبت ثقة مدرب الفئات العمرية في نادي الشيحانية تحت 17 سنة، لاعب نادي الزمالك سابقا المصري عقل جادالله، ووقعت للنادي في هذه الفئة العمرية، وسأبذل قصارى جهدي لتقديم في الملعب، وأقدم صورة مميزة عن الموهبة الأردنية في الملاعب الكروية، والمضي قدما لاحتراف الكرة عربيا وقاريا ودوليا، ولكن يبقى الطموح الأكبر نيل شرف الدفاع عن ألوان المنتخبات الوطنية الأردنية، وأن أكون ضمن أجيال النشامى لتحقيق حلم الشارع الأردني بالتأهل المونديالي".