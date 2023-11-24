كفرنجة وأم جوزة أبرز المرشحين للعودة إلى "يد الأولى"

بلال الغلاييني

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عمان - تعتبر فرصة فريقي كفرنجة وأم جوزة قوية جدا في العودة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، نظرا لما يتمتعان به من مستويات فنية تؤهلهما بتجاوز الفرق الأخرى المشاركة في دوري الدرجة الثانية، والذي ينطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.ورغم أفضلة الفريقين في خطف بطاقتي التأهل إلى دوري الكبار، إلا أن بقية الفرق وهي يرموك البقعة وساكب ووادي السير تملك هي الأخرى فرص التأهل، وهي عازمة على إحداث المفاجآت وطرق أبواب المنافسة بوقت مبكر من عمر الدوري، ما يعطي انطباعا بأن مباريات الدوري ستحفل بالندية والإثارة في ظل هذا التنافس وما تملكه الفرق من قدرات فنية ولاعبين أغلبهم من أصحاب الخبرات، خصوصا بفريقي كفرنجة وأم جوزة، والذي امضوا مواسم طويلة في اللعب بدوري الكبار.وحسب تعليمات الدوري، تقام المنافسات وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، على أن يتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، الفريقان الحاصلان عل المركزين الأول والثاني مع ختام اللقاءات، مثلما اعتمد اتحاد اللعبة صالتي الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وصالة الحسن الرياضية بإربد مكانا لاحتضان كافة منافسات الدوري.وحسب البرنامج الرسمي الذي أصدره الاتحاد في وقت سابق، يقص فريقا أم جوزة وساكب المنافسات من خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعندج الساعة السابعة مساء فريقا وادي السير ويرموك البقعة.ويوم الجمعة المقبل يلتقي فريقا وادي السير وأم جوزة عن الساعة الخامسة مساء.وتتواصل منافسات الدوري يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا كفرنجة وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ويوم الثلاثاء 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يلتقي فريقا كفرنجة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء.ويوم الجمعة 8 من ذات الشهر يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت 9 من ذات الشهر فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الاثنين 11 من ذات الشهر يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من ذات الشهر من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.وتعتبر بطولة دوري أندية الدرجة الثانية آخر مسابقة على أجندة الاتحاد لهذا الموسم 2023، حيث أقام طيلة الموسم كافة بطولاته المحلية سواء كانت للرجال والسيدات أو للفئات العمرية.