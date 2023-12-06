كفرنجة يواصل تقدمه بـ"يد الثانية" وترحيل لقاء يرموك البقعة وساكب

اضافة اعلان

قرر الاتحاد الأردني لكرة اليد إجراء تعديل طفيف على مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024، وذلك بسبب انشغال صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.وحسب التعديل، تم ترحيل المباراة التي تجمع بين فريقي يرموك البقعة وساكب، من يوم غد، لتقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبالتوقيت ذاته، تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد لقاء فريقي كفرنجة وأم جوزة.ويوم الاثنين المقبل، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.ويذكر أن تعليمات الدوري، تشير إلى تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.وكشفت القراءات الفنية في اللقاءات التي جرت في الجولات الماضية، عن قدرة فريق ساكب على التأهل نظرا لفارق المستوى الذي ظهر عليه في المباريات والذي ميزه عن الفرق الأخرى، في الوقت الذي دخل فيه فريق يرموك البقعة بكل قوة للمنافسة على التأهل بعد أن حقق فوزين مهمين، مثلما استفاد كثيرا من تعثر فريق ساكب في مباراته الماضية أمام فريق كفرنجة.وتأمل الفرق وخصوصا أم جوزة وساكب في تحقيق الفوز في الجولات المقبلة للبقاء في دائرة المنافسة وتعويض الخسارة، وهذا يتطلب من الفريقين مضاعفة جهودهم، كون مبارياتهما المقبلة ستكون حاسمة ولن تقبل التفريط ولو بنقطة واحدة.فريق وادي السير وعلى غير عادته ظهر الموسم الحالي بمستوى فني لا يؤهله أن يتواجد مع الفرق التي تتنافس على بطاقتي التأهل، حيث تعرض لثلاث خسائر متتالية أبعدته عن دائرة المنافسة.إلى ذلك، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة وخلال الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات الدوري.وكانت لقاءات الجولة الثالثة، شهدت فوز فريق كفرنجة على فريق وادي السير 31-16، وفوز فريق يرموك البقعة على فريق أم جوزة بنتيجة 34-26.ومع ختام الجولة الثالثة تصدر فريقا كفرنجة ووادي السير الترتيب العام برصيد 4 نقاط لكل فريق من مباراتين، ويملك فريق ساكب نقطتين من مباراتين، والرصيد ذاته لفريق أم جوزة ولكن من ثلاث مباريات، وبالمركز الخامس والأخير فريق وادي السير من دون نقاط.ويذكر أن دوري الدرجة الثانية، يعتبر النشاط الأخير للاتحاد العام الحالي، بعد أن أقام بطولاته كافة، سواء كانت للرجال والسيدات أو للفئات العمرية.