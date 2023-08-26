الأحد 27 آب 2023
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كيف يرى نجوم "النشامى" تألق التعمري بالدوري الفرنسي؟

نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)
نجم مونبلييه موسى التعمري -(من المصدر)
 يعيش نجم المنتخب الوطني موسى التعمري، أفضل فترات مسيرته، بعد تألقه الملفت للأنظار مع فريقه الجديد مونبلييه، في أول مبارتين له بالدوري الفرنسي، بانتظار استمرار تألقه اليوم عندما يلتقي فريقه نظيره ستاد ريمس عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت عمان.اضافة اعلان
ويتمتع التعمري بشعبية كبيرة في الشارع الرياضي المحلي، كما يحظى بدعم كبير من الجماهير على مستوى الوطن العربي، وقام برنامج تلفزيوني مصري باختياره كأبرز نجم عربي للأسبوع الماضي، بعدما سجل هدفين في مرمى ليون، إضافة إلى تواجده بتشكيلة الأسبوع الثاني بـ الـ"ليج 1".
ويرى عدد من زملاء التعمري في المنتخب الوطني، أن تألق زميلهم جاء نتيجة اجتهاد اللاعب في الوصول إلى أهدافه التي وضعها سابقا، متوقعين له الوصول لأماكن أفضل خلال الأعوام القليلة المقبلة، إلى جانب قدرته على أن يكون من اللاعبين الآسيويين الأفضل في العالم والبطولات الأوروبية.
وتنتظر التعمري مهمات أكثر صعوبة في الأسابيع المقبلة من أجل إثبات وجوده في الدوري الفرنسي، ومنافسة نخبة من أفضل لاعبي العالم، علما بأن التعمري وقع على عقد يمتد لمدة 3 مواسم مع الفريق الفرنسي.
وبدأ التعمري مسيرته الكروية مع نادي شباب الأردن، قبل أن ينتقل للعب في الجزيرة ويقدم معه مستويات ملفتة، ليحط بعدها الرحال في أبويل نيقوسيا القبرصي، ثم مثل فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، قبل انتقاله مؤخرا لحامل لقب الدوري الفرنسي في العام 2012.
وقال حارس مرمى فريق الجبلين السعودي والمنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، إن ما يقدمه التعمري هو شرف وفخر لكل اللاعبين الأردنيين والعرب، مفيدا بأن قصته أكبر مثال للنجاح، يجب على الجميع أن يقتدي بها.
وبين أبو ليلى في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الأردن يمتلك العديد من المواهب التي تستحق الدعم كالتعمري الذي تلقى دعما هائلا على مواقع التواصل الإجتماعي من كافة فئات المجتمع المحلي، مثمنا إنجاز منتخب السلة الذي يخوض بالفترة الحالية بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، مع تفاؤله بتأهل "النشامى" لنهائيات كأس العالم بكرة القدم 2026.
وأضاف: "أرى بأن التعمري سيكون له شأن كبير في المستقبل، وقد نراه في الموسم المقبل بالدوري الإسباني على أقل تقدير، والتهنئة التي تلقاها التعمري من ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بعد تألقه في المباراة الماضية، بمثابة الدعم لجميع اللاعبين المحليين للاستمرار في رفعة سمعة الكرة الأردنية خارجيا".
بدوره، عبر الظهير الأيسر بصفوف المنتخب الوطني وفريق العهد اللبناني محمد أبو حشيش، عن اعتزازه وفخره بما يقدمه التعمري في الملاعب الأوروبية، معتبرا إياه صاحب قيمة فنية كبيرة، مع تمنياته له بمزيد من التألق والنجاح.
ولفت أبو حشيش في حديثه لـ "الغد"، أن موسى لن يكتف بما قدمه مؤخرا مع مونبيليه، رغم قيمة العمل الذي قام به مؤخرا، موضحا بأنه لاعب طموح وسيكون محط أنظار الأندية الكبرى عالميا، وهو ما سيساهم في زيادة الدافع والحافز لجميع اللاعبين الأردنيين في تقديم الأفضل.
بدوره، أشاد مدافع "النشامى" وسيلانجور الماليزي يزن العرب، بالمستوى المميز الذي يقدمه التعمري منذ صغره، حيث كان متألقا ومختلفا عن بقية جيله عندما كان لاعبا في الفئات العمرية لشباب الأردن، مرورا بتمثيله المنتخب الوطني للرجال بعمر مبكر بعد منحه الثقة من المدرب عبد الله أبو زمع.
وأكد العرب لـ "الغد"، أن أفضل فترات التعمري كانت عند انتقاله للجزيرة وبلوغه مع "الشياطين الحمر" نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عن غرب القارة، إذ كان للنجم الأردني دور بارز وكبير في وصول الفريق لما وصل إليه وقتها، لينتقل لقبرص التي كانت العلامة الفارقة في مسيرته، بتحسين من بنيته الجسدية، ونمو العقلية الاحترافية لديه.
وتابع: "أهم ما يميز التعمري لتخطي جميع العقبات والوصول لأعلى درجات النجاح، هو عدم سماعه للانتقادات التي توجه له باستمرار، والأخذ بالنصائح من خبراء اللعبة والانتقاد الإيجابي فقط، ولديه فرصة لتقديم 10 مواسم بالإبداع ذاته وأفضل، وربما نراه في الدوري الإنجليزي أو الإسباني في الموسم المقبل".
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