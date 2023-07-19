كيف يمكن لعمالقة أوروبا مساعدة المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية؟

أيمن أبو حجلة

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كان الهدف الرئيسي من التعاقد مع المغربي الحسين عموتة، لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، ويمكن للمدرب اختبار قدرات لاعبيه في المحافل الرسمية، من خلال نهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.خاض المنتخب الوطني النهائيات الآسيوية في 4 مناسبات سابقة، ووصل إلى الدور ربع النهائي في مناسبتين العامين 2004 و2011، وودع من ثمن النهائي على يد فيتنام قبل 4 أعوام، علما بأنه خرج من دور المجموعات في نسخة العام 2015.في النسخة المقبلة، وقع المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وبالنظر إلى التطور الحاصل على أداء ونتائج الفريق في الأشهر الأخيرة، فإن فرصة “النشامى" في بلوغ ثمن النهائي كبيرة، لا سيما وأن الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى الأدوار الاقصائية، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من بين المجموعات الست.لكن المضي قدما في البطولة، وتحقيق أفضل نتيجة في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بالبطولة الآسيوية، يحتاج لعوامل عديدة مجتمعة، فإضافة إلى ثبات المستوى ووضوح الأفكار واستقرار مستويات اللياقة البدنية، تبرز عوامل أخرى مهمة، مثل التأهل إلى ثمن النهائي كأول للمجموعة، وغياب بعض العناصر المهمة عن صفوف المنتخبات الأخرى.من المعروف أن منتخبات آسيا وافريقيا، تعاني عموما عند تجميع تشكيلاتها للمشاركة في البطولتين القاريتين، نظرا لأنهما تقامان في فصل الشتاء، ورغم أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تجبر الأندية على إرسال لاعبيها للمشاركة في هاتين البطولتين، تلجأ بعض الأندية للضغط على لاعبيها، أو التوصل معها إلى اتفاق ودي، يقضي بتخفيض مدة غيابهم عن الفريق خلال فترة إقامة البطولتين.هذا ما فعله توتنهام قبل أربعة أعوام، عندما اتفق مع نجمه سون هيونج مين، على الغياب عن أول مباراتين لمنتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس آسيا 2019، وهناك من أعلن غيابه عن المنافسات بإرادته، للتركيز على مشواره مع ناديه.ومن أجل احتلال المركز الأول في المجموعة الخامسة بالنهائيات المقبلة، يتوجب على المنتخب الوطني، أن يحقق نتائج أفضل من المنتخب الكوري الجنوبي، واحد من الفرق المرشحة لإحراز اللقب، والذي تأهل إلى ثمن نهائي مسابقة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.سبق للمنتخب الوطني أن لعب مباريات قوية مع منتخب كوريا الجنوبية الذي كان حينها يلعب بنجومه كافة، بيد أن عدد اللاعبين الذين يلعبون في الملاعب الأوروبية، يزداد عاما بعد آخر، وكلما مر الوقت، ازداد المنتخب الكوري قوة وحنكة مقارنة بمنتخبات آسيا أخرى.في كأس آسيا المقبلة، ستكون العيون شاخصة في سون، باعتباره قائد منتخب كوريا الجنوبية ولاعبها الأبرز، رغم أنه لم يقدم الأداء المطلوب منه في مونديال قطر، وإلى جانبه، هناك عدد آخر من اللاعبين الذين تحولوا إلى أرقام صعبة مع أنديتهم في السنوات القليلة الماضية.وتعاقد بايرن ميونيخ، أول من أمس، مع قلب دفاع المنتخب الكوري ونجم نابولي السابق كيم مين جاي، في صفقة تقدر قيمتها 50 مليون يورو.عقد كيم الجديد مع بايرن يمتد لخمس سنوات، وجاء كمكافأة على موسمه المميز مع نابولي، عندما لعب 35 من أصل 38 مباراة بالدوري الإيطالي، ليسهم بشكل واضح في إحراز فريقه اللقب للمرة الأولى منذ العام 1990.وخلال منافسات الـ"سيري أ"، فاز كيم بنسبة 63 في المائة من تحدياته، ولم تتم مراوغته سوى خمس مرات، وتفاخر أيضًا بمعدل تمريرات ناجحة بلغ 91 في المائة في جميع المسابقات.وخاض كيم تسع مباريات أخرى خلال مسيرة نابولي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الذي فاز بلقبين في الدوري الكوري مع فريق تشونبوك هيونداي موتورز. كما حصل المدافع ذو القدم اليمنى القوية على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية مع كوريا الجنوبية، التي مثلها أيضا في نهائيات كأس العالم الأخيرة.سرعان ما أصبح كيم يُعرف باسم “الوحش" في نابولي، بسبب نهج تدخلاته الذي لا هوادة فيه، لكنه أكثر بكثير من مجرد قلب دفاع، حيث يتمتع الدولي الكوري بوعي استثنائي في التمركز، وهو قوي في الاستحواذ ولا يتراخى، وهناك بعض أوجه التشابه الواضحة مع العملاق الهولندي ياب ستام، الذي ساعد مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 1998-1999.بالنظر إلى ما سبق، ربما يكون كيم أكثر أهمية من سون لمنتخب كوريا الجنوبية ومدربه الألماني يورجن كلينسمان، ووجوده في الفريق سيكون أولوية قصوى منذ البداية، لكن وسائل الإعلام الألمانية تتساءل، هل سيسمح بايرن بالاستغناء عن لاعب جديد اشتراه بـ50 مليون يورو لحوالي شهر، في فترة تعد مهمة وزاخمة بالمباريات على الصعيد المحلي؟هناك توقعات بأن يحاول بايرن إقناع كيم بالغياب أقله عن مباريات الدور الأول في البطولة الآسيوية، رغم أن ازدحام المباريات في ألمانيا، لا يقارن بما يحدث في انجلترا، حيث سيكون توتنهام على أتم الاستعداد للاتفاق مع سون للغياب عن بداية البطولة القارية، كما حدث قبل أربعة أعوام.الأمر نفسه ينطلق على لاعب الوسط لي كانج إن، الذي أتم هذا الصيف انتقاله إلى باريس سان جرمان قادما من مايوركا الذي تألق معه في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بإحرازه 6 أهداف في 36 مباراة، إضافة إلى الجناح هوانج هي تشان، صاحب الأداء اللافت مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.من المتوقع أن تحاول الأندية إقناع لاعبيها بوضع فرقهم بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار المشاركة في النهائيات الآسيوية، وربما يحدث ذلك أيضا مع نجم المنتخب الوطني موسى التعمري الذي انتقل إلى مونبلييه في الدوري الفرنسي، لكن القانون يقف في صف اللاعبين، لتكون رغبتهم الشخصية هي المرجع الأول والأخير في هذا السياق.وبغض النظر عن غياب أبرز نجوم كوريا الجنوبية أو مشاركتهم في الدور الأول، سيكون واجبا على المنتخب الوطني، أن يكون في قمة تركيزه، لمحاولة تحقيق نتائج تضمن له تصدر المجموعة، وتجنب مواجهة منتخبات قوية في الأدوار الإقصائية.فإذا تصدر “النشامى" المجموعة الخامسة، فإنه سيواجه في ثمن النهائي، ثاني المجموعة التي تضم منتخبات اليابان والعراق وفيتنام وإندونيسيا، وفي حال تخطى الدور ثمن النهائي، فقد يواجه المنتخب الإيراني.أما إذا وقع في المركز الثاني بمجموعته، فإنه سيواجه في ثمن النهائي، متصدر المجموعة السادسة التي يبرز منها على وجه التحديد المنتخب السعودي، وفي حال تخطى هذه المرحلة، فمن المتوقع أن يواجه المنتخب الأسترالي في ربع النهائي.مدافع بايرن كيم مين جاي -(من المصدر)