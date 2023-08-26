الأحد 27 آب 2023
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لاعبان من مخيم الأزرق مرشحان لفريق لاجئي التايكواندو

لاعب اللاجئين السوري يحيى الغوطاني (يمين) يوجه ضربة لخصمه في بطولة العالم-(من المصدر)
لاعب اللاجئين السوري يحيى الغوطاني (يمين) يوجه ضربة لخصمه في بطولة العالم-(من المصدر)
 اختارت مؤسسة اللاجئين الأولمبية (ORF) لاعبين اثنين من مخيم اللاجئين في الأزرق بالأردن، للانضمام إلى فريق اللاجئين للتايكواندو ليصبح عددهم 14 لاعبا .اضافة اعلان
وستتاح لبعض هؤلاء الرياضيين فرصة اختيارهم ضمن الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية  للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وسيتم الإعلان عن التشكيل النهائي للفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية في العام 2024.
وتضم مؤسسة اللاجئين نحو 63 رياضيا لاجئا من 12 دولة يعيشون في 23 دولة مضيفة ويمثلون 13 رياضة، حيث إن رياضة التايكواندو هي ثاني أكبر رياضة يتم تمثيلها بعد ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية .
واللاعبون هم يحيى الغوطاني (سورية - مخيم الأزرق الأردن) وائل فواز الفراج (سورية - مخيم الأزرق الأردن)، روميا سيلفيا (فنزويلا) وروبرت موخيكا (فنزويلا) محمد امامي (إيران) ومرضية حميدي (أفغانستان)، المهدية الشريفي (أفغانستان)، كيميا علي زاده (إيران)، كسرى مهدي (إيران)، هادي تيرانفاليبور(إيران)، جاستون نسازوموكيزا (كينيا)، إحسان نجيب زاده (إيران)، دينا بوريونس لانجرودي (هولندا) عبدالله صديقي (أفغانستان)
واللاعب السوري يحيى الغوطاني، هو الأول في عائلة مكونة من سبعة أطفال، لم يكن أمامه خيار سوى مغادرة سورية مع عائلته للعثور على مكان أكثر أمانا عندما اندلعت الحرب. وبمجرد وصوله إلى مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، بدأ بممارسة التايكواندو. وهو يتدرب الآن مرتين يوميا في  أكاديمية الأزرق التابعة لمؤسسة التايكواندو الإنسانية (THF).
وبعد خمس سنوات فقط من ممارسة رياضته، وصل إلى مستوى الحزام الأسود 2 دان.
وشارك الغوطاني مؤخرا كأول رياضي من مخيم الأزرق  للاجئين في الأردن في بطولة العالم للتايكواندو2023، في العاصمة الأذرية باكو، وهو يحلم الآن بالمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة ويشرف على تدريبه المدرب عاصف صباح.
واللاعب السوري وائل فواز الفراج يبلغ من العمر 16 عاما، وهو أصغر لاعب فنون قتالية حاصل على الحزام الأسود على الإطلاق في مؤسسة التايكواندو الإنسانية (THF)، ويعيش الآن في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن، حيث يتدرب في أكاديمية الأزرق التابعة لمؤسسة التايكواندو الإنسانية (THF).
وحصل على الحزام الأسود في العام 2018 ويعمل الآن على تحقيق هدفه و هو تمثيل الرياضيين اللاجئين في أولمبياد باريس 2024. ويشرف على تدريبه المدرب عاصف صباح.
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