الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

‏لاعبون يسجلون نقاطا جديدة في التصنيف الدولي للكراتيه ‏

من تتويج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة العالم ‏‏التي اقيمت في إمارة الفجيرة - (من المصدر)
من تتويج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة العالم ‏‏التي اقيمت في إمارة الفجيرة - (من المصدر)
عمان- أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات، حيث جاء تسجيل نقاط اللاعبين بعد مشاركتهم في العديد من البطولات التي أقيمت أخيرا، وشاركت فيها المنتخبات الوطنية.اضافة اعلان
وشهد التصنيف تقدما ‏‏لبعض لاعبي المنتخب الوطني وتراجعا للبعض الآخر.‏
وحافظ محمد الجعفري على المركز الأول لوزن تحت 84 كغم برصيد 5610 ‏نقاط، وجاء عبد الرحمن المصاطفة بالمركز الثاني ‏لوزن تحت 67 كغم برصيد 4410 نقاط، وفي الوزن ذاته، تقدم عفيف غيث ‏إلى المركز التاسع برصيد 2400 نقطة، وجاء عبد الله ‏حماد بالمركز العاشر لوزن تحت 60 كغم، برصيد‎ ‎‏2385 نقطة، وجاء عمر شقره ‏بالمركز الحادي والعشرين في الوزن نفسه برصيد ‏‏1712.50 نقطة، وجاء وليد قطامش بالمركز التاسع لوزن تحت 76 كغم للشباب ‏برصيد 1260 نقطة، واحتل أوس سيف المركز ‏الخامس عشر لوزن تحت 67 كغم للشباب برصيد 795 نقطة، وجاء عبد الرحمن  حيمور ‏بالمركز الثامن والعشرين لوزن تحت 61 ‏كغم للشباب برصيد 700 نقطة، وجاءت ليال الجراح بالمركز الثالث عشر لوزن تحت 54 ‏كغم للناشئات برصيد 785 نقطة، وجاء ‏حاتم الحراسيس بالمركز الثامن عشر لوزن تحت 57 كغم للناشئين برصيد 540 نقطة، وفي الوزن نفسه جاء هاني رشيد بالمركز ‏السادس والعشرين برصيد 420 نقطة،  ‏واحتل أحمد السعود المركز الثلاثين لوزن تحت 63 كغم للناشئين برصيد 380 نقطة، وتحتل ‏جود الضروس المركز الحادي والعشرين في فئة تحت 21 عاما لوزن تحت 68 كغم برصيد 620 نقطة.‏
من جهة أخرى، يدرس اتحاد الكراتيه حاليا حالة اللاعبين وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب ‏‏الوطني الذي سيشارك في الجولة الثانية من الدوري العالمي التي ستقام في مدينة أنطاليا التركية بالفترة من 15 إلى 17 الشهر ‏الحالي، ‏وضمن قائمة اللاعبين الأردنيين المسجلين في البطولة 5 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة ‏وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
كما سيعلن اتحاد اللعبة عن قائمة المشاركين في الجولة الثالثة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة ‏بالفترة ‏من 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، وفقا لما يراه مناسبا بناء على تنسيب الجهاز الفني لاعتماد قائمة المنتخب الوطني ‏وضمن ‏قائمة اللاعبين الأردنيين المسلجين وهم 6 لاعبين: عبد الله حماد وعمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الرحمن ‏المصاطفة وعفيف ‏غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).‏
وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي مؤهلة للاعبين، للمشاركة في بطولة العالم التي ‏ستقام في مصر ‏العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار"، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل. ‎
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